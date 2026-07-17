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蔣萬安被問高價遮陽傘反嗆簡舒培「佛地魔」　沈伯洋：人民不會接受

▲▼沈伯洋赴西湖市場掃街。（圖／沈伯洋競選辦公室提供）

▲沈伯洋赴西湖市場掃街。（圖／沈伯洋競選辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培昨（16）日質詢台北市長蔣萬安遮陽傘議題時，質疑經費暴漲，蔣萬安則反批「索資佛地魔」，雙方發生激烈口角。民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，議員質詢是權利，蔣萬安以說謊、憤怒的方式回應，市府也不提供真正的文件，相信人民不會接受這種權力的傲慢。

沈伯洋今前往西湖市場拜票，他說，佛地魔意指不能說的名字，但實際情況是議員索資、監督市政，想了解遮陽傘預算暴增的問題，但市府卻不提供真正的文件和相關原因，蔣萬安甚至用憤怒的方式取代給文件，相信人民不會接受這種權力的傲慢。

沈伯洋強調，議員質詢是權利，人民對市政府的監督同樣也是天經地義，用「不能說」的回答，或者用說謊、憤怒的方式回應，絕對不是面對質詢和索資應該發生的情形。議長戴錫欽先前也曾裁示，索資是議員權利。

媒體提及，台北市食安會召集人蔣萬安任內15次食安會，缺席率卻高達73%，北市對此回應，賴清德總統蓋牌，不敢接受媒體提問，國安會議也不開。沈伯洋說，北市府要求別人要開會，但面臨食安問題時蔣萬安卻不參與會議，這樣雙標、對人民不負責的方式，一再凸顯蔣萬安被保護得太好。

沈伯洋也反問，致癌油品事件爆發後，他作為立法委員第一時間就請食藥署趕緊建立專區、定期公布機制，反觀蔣萬安，上次出席食安會議是2024年，如果蔣萬安認為食安很重要，為什麼食安會議出席率卻如此低落？北市府的雙標，難道國民黨立委不知道？

媒體問及，國民黨立委王鴻薇認為沈伯洋下週出訪美國，警政署必須要申請隨扈保護沈伯洋安全。沈伯洋說，對此非常感謝，但他除了作為立法委員，更是一個台灣人，真正需要被保護的是全體台灣人，因應中國通過《民族團結促進法》，而寫了決議盼盡快建立制度保護每一位台灣人，但決議當場被國民黨否決。

沈伯洋強調，如果王鴻薇真的關心，就應該以保護台灣人為執念，不應否決決議，國民黨到底有沒有在關心台灣人，答案不攻自破。

媒體關心，日前捷運信義線東延段廣慈/奉天宮站因洗地水滲漏，導致月台天花板脫落。沈伯洋說，人民希望捷運趕快通車，同時也要顧及公共安全，市府不能夠再用藉口取代給答案，而是要盡快給人民交代，公安一刻都不能等。

本文作者

杜冠霖

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