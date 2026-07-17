吳崢「不是我逼你吃」沒錯　羅智強：是賴清德逼人民吃毒油





▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對中聯油脂致癌油案，民進黨發言人吳崢昨與名嘴黃揚明唇槍舌戰時說「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」，引發熱議。對此，國民黨立委羅智強今（17日）表示，吳崢說的完全沒錯，但問題在於逼著全國人民來吃毒油的賴政府，總統賴清德跟行政院長卓榮泰對得起人民嗎？上任兩年，有對食安通報的漏洞提出任何的改革跟應對嗎？

羅智強17日上午在立法院受訪，媒體詢問怎麼看吳崢上述發言。羅智強說，其實吳崢說的完全沒錯，當然不是吳崢逼著黃揚明跟台灣人民吃毒油，可問題是病入膏肓、只會蓋牌、滿口謊言、得了「官癌」的賴政府，逼著全國人民來吃毒油，一級致癌物天天吃下肚，賴清德、卓榮泰對得起人民嗎？

羅智強指出，審計部兩年前就已經告訴賴政府，今天的食安結構，它的自主通報系統存在極大的漏洞，如果不加以防堵跟改革、正視，就會釀成不可收拾的食安風暴。但請問賴清德跟卓榮泰，剛好上任也兩年，請問有提出任何的改革跟應對嗎？

羅智強表示，結果毒油風暴到現在3個多月，開始是問題油品流竄四面，到今天民進黨政府慢100拍發現以後，還想蓋牌、切割處理，擠牙膏地想要淡化粉飾，這就是今天全國人民憤怒的地方。官員更是各個得「官癌」，各個不把人民的生活跟健康安全放在心上。