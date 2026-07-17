音樂教室血案10天後復課「挨轟太冷血」！員工發聲：停止惡意臆測

▲教室公告暫停營業至7月24日。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者劉維榛／綜合報導

新竹音樂教室命案震驚社會，一名網友表示，看到教室公告暫停營業至24日，距離案發僅約10天，質疑家屬「眼裡只有錢」，甚至猜測對家族成員長期冷漠。貼文曝光後，大批網友逆風認為，教室仍有員工薪資、學生課程與營運成本需要負擔，更有自稱任職多年的員工現身怒斥，不要憑空臆測、消費悲劇。

一名網友在Threads表示，看到發生命案的音樂教室宣布暫停營業至7月24日，令他相當訝異，認為距離案發僅約10天，「就能收起失去配偶的眼淚繼續打開荷包賺錢」，接著質疑相關人士「眼中只有錢」。

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原PO也提及，涉嫌行兇教授的妻子，也就是音樂教室大姊，傳出身體狀況不佳、需親戚協助，反觀妹妹一家居住環境較佳，因此猜測多年來對家人的照顧恐怕也相當冷漠，最後更感嘆，「還是錢，只有錢，其實還蠻可悲。」最後，他也喊話，希望大姊能獲得妥善照顧。

要顧及員工、學生！網逆風：不需要批判與公審

文章曝光後，許多網友並不認同原PO的說法，紛紛表示，「有音樂老師薪水要付、已經繳學費的家長要交代，也不能真的無限期停業吧？有些生意也不是有那麼多現金週轉，不能斷定他們是堅持要賺錢」、「我覺得這麼做是對員工和學員的負責」、「覺得我們都是外人，不需要批判與公審，大家都有各自難念的經，而且，他們音樂教室也有成本開銷，哪個家庭不是每天醒來就要繳水電費呢」、「你在說什麼啊，停課比繼續上課還麻煩好嗎？留點口德」。

另外，一名自稱陪伴教室多年的員工也留言怒批，「身為陪伴他多年的員工，我很認真的想跟你說：可以請你不要亂推測好嗎？教室其他人的生計難道都不用負責嗎？學生檢定不用準備、不用繼續進度嗎？你是誰？請問你認識我們老闆嗎？不認識的話就閉上你嘴，刪掉這篇噁爛的文章，少用這些文字賺流量，可悲的人。」留言也引發不少網友按讚支持，認為外界在真相未明前，不宜對家屬及相關人士做過多揣測。

財產分配不公引爆殺機？律師揭家族傳承大忌：1人拿全部



檢警指出，王家名下音樂教室擁有市值超過7000萬元的精華店面，公司經營權攸關資產處分權，加上林姓教授妻子、也就是王家大姊近年身體狀況欠佳，疑似長期未參與公司運作，林男得知妹夫接任負責人後，疑因此引爆殺機。

對此，律師劉韋廷在臉書粉專指出，不論任何人認為財產分配多麼不公平，都不能成為傷害他人的理由，涉案者仍須負完整刑責。不過，他也提醒長輩，財產傳承最危險的並非「沒有平均分」，而是採取全有或全無的方式，讓一人取得全部，另一人卻不知道自己為何被排除。

劉韋廷建議透過家族會議、遺囑、信託、股權或經營協議提前說明，因為真正完整的傳承，不只是決定財產歸誰，更要讓每位家人知道理由、感受到尊重，「遺囑可以分配財產，卻未必能修補家人的裂痕。」

▼死者紀男與妻子出席林嫌與王家大姊的婚禮，留下合影。（圖／翻攝臉書）

