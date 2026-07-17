陸高溫破40度要停工補貼　民眾質疑氣象局「不敢報」

▲大陸各地逐漸入伏，民眾對氣象局不敢發佈40度高溫提出質疑。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖北15日正式入伏，全省多地出現攝氏35度以上高溫，局部地區更是達到39度。民眾往往質疑氣象部門因「超過40度須停工」而不敢發佈高溫數據，對此，武漢氣象局指出，氣象預報、即時觀測與人體感受的「40度」標準不同，官方氣溫須依統一觀測規範測量，這才造成民眾的心理落差。

《湖北日報》報導，這幾年，「氣象局報不報40℃」一直是熱點話題。有網友認為：2012年《防暑降溫措施管理辦法》規定超40℃要停工，所以氣象台不敢報？事實上，今（2026）年7月13日，武漢氣象局發佈的氣象信息中就提到：江夏區法泗沿河站監測到40.1℃。

湖北氣象資訊顯示，15日下午2時，全省大部分地區氣溫超過35度，鄂西部分地區突破37度，局部地區達39度。對此，武漢市氣象局首席預報員諶偉表示，高溫紅色預警的觸發條件，是預測未來24小時內日最高氣溫達到40度以上。

諶偉提到，氣象預報會以前幾天的實測氣溫為基準，綜合當天雲量、天空狀態等資訊，並參考數值模式及智慧網格溫度預報，最後再由人工校準，「實測數據則主要來自5個國家基本氣象站，以及分布在武漢各城區的自動氣象站。」

依世界氣象組織規定，氣象部門測量的是百葉箱內、距離地面1.5公尺的空氣溫度。百葉箱可避免陽光直射、地面反射及風雨等因素干擾，讓感測器測得較具一致性、可供不同地區及年代比較的氣溫資料。

大陸於部分網紅及博主使用測溫槍測得物體表面溫度遠高於預報值，讓民眾心生疑慮，對此，諶偉解釋稱，物體表面溫度不等同氣象預報中的空氣溫度，有時可能高出約20度，且容易受日照、灑水等因素影響。盛夏期間，武漢地面溫度甚至可能超過50度。

此外，人體感受的溫度也會受到濕度、風速、太陽輻射、降雨、雲量、地面覆蓋及個人身體狀況等因素影響。高溫高濕環境下，汗液較難蒸發，體感溫度往往高於實際氣溫；相同氣溫下，濕度較低時，人體感受則可能較為涼爽。