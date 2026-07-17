蘋果 iPad 全線升級時間曝光！OLED 版 iPad mini 年底打頭陣

▲iPad mini 是蘋果平板陣容裡，尺寸最小的，僅有 8.3 吋便於放在隨身背包裡，也很受到手遊玩家喜愛。（圖／蘋果官網）

記者黃肇祥／綜合報導

想要買新 iPad 可以先等等。根據《彭博社》最新爆料指出，蘋果將針對全系列 iPad 進行迭代升級，同步透露的預計的發表時間規劃，首波主打將是 10 月將亮相的 iPad mini，有望迎接近五年最大改款。

《彭博社》指出，蘋果會在今年 10 月推出新一代 iPad mini，首度採用高階款才有的 OLED 螢幕面板，堪稱這五年以來的最大升級，不過價格恐因此調漲。到了 2027 年第一季則由入門款 iPad 接棒，旨在升級晶片效能，其餘規格不會有太多變化，依舊採用 LCD 螢幕。2027 年春季則預計推出新一代 iPad Air 與 iPad Pro。據傳蘋果正在開發 OLED 版本的 iPad Air，但是否會於此代實裝，目前尚無進一步說法。

除了平板，值得期待的還有新款 Apple Pencil 手寫筆，同樣預計在明年更新，最大亮點將是配備「可更換式電池」，得以使重度使用者告別電量焦慮。

▲彭博社爆料 iPad 升級時間。（AI協作圖／記者黃肇祥製作，經編輯審核）

蘋果迎接大規模的 iPad 升級

iPad mini 是這波升級中被特別點名的機款，據悉將比 iPad Air 早一步用上 OLED 螢幕，帶來更鮮豔且高對比的色彩，無論是玩遊戲或追劇，均能使沈浸感再度升級。不過日前爆料客 yeux1122 曾指出，蘋果依舊僅提供 60Hz 的螢幕更新率，仍無法支援 1～120Hz 的 ProMotion 功能，畫面流暢度可能會有些許遺憾。

儘管如此，但 iPad mini 還是會多方面帶來有感進化。例如重新設計的揚聲器來提升音效體驗，也有機會換上更強大的晶片以支援最新的 Apple Intelligence 功能，讓工作生產力同步提升。此外，更有傳聞指出 iPad mini 將具備防水規格，讓外出使用更加安心。