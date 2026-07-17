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教辣妹打撞球「手摸私處」噁男辯：摸屁股而已　慘被判刑5月

▲撞球教學伸狼爪！基隆男辯「我摸屁股而已」　法官打臉判刑5月。（AI協作圖／記者郭玗潔製作，經編輯審核）

▲教打撞球竟伸手摸隱私處，基隆男辯「我摸屁股而已」酒醉誤觸遭判5月。（AI協作圖／記者郭世賢製作，經編輯審核）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名姚姓男子2025年1月在一間撞球場指導一名成年女子（化名小美）打撞球時，涉嫌藉機多次碰觸對方私處，還以下半身緊貼女子身體，遭對方報警提告。姚男辯稱當時喝了很多酒，可能是不小心碰到，還說「我摸屁股而已」，並稱對方平時言行開放。基隆地院審酌監視器畫面後不採信他的說法，依違反《性騷擾防治法》判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

判決指出，姚男於2025年1月4日下午，在基隆市一處撞球場利用與小美獨處指導撞球球技的機會，趁對方不及抗拒時，多次徒手碰觸其私處，涉犯《性騷擾防治法》性騷擾罪。小美事後報警提告，案件經檢方偵查後依法起訴。

法院審理時，姚男坦承指導撞球過程中與小美有不少肢體接觸，但否認故意性騷擾，辯稱當時喝了很多酒，可能是不小心碰到對方，「我摸屁股而已」，並表示小美平時給他的感覺很開放，也常以言語挑逗他，因此才會有相關肢體接觸。

不過，法院勘驗現場監視器畫面發現，姚男不僅多次以手碰觸小美身體，還以下半身緊貼對方下半身，甚至將手伸向其私處。法官認為，依一般社會通念及正常社交禮儀，相關部位絕非他人得任意碰觸，姚男的辯解僅是卸責之詞，監視畫面已足以證明其行為屬蓄意而非誤觸，自一開始即具有性騷擾意圖，依違反《性騷擾防治法》判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。。

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