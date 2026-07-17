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聯想意外爆雷！證實 Google 將推出「AI 滑鼠」

▲▼Google AI筆電Googlebook亮點一次看。（圖／Google）

▲Googlebook 預計今年秋季登場，是 Google 力推的 AI 筆電。（圖／Google）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 即將搶攻 AI 筆電市場，預計在今年秋季推出首波 Googlebook。不只是筆電，據傳 Google 還將聯手各品牌打造專屬配件，其中就包含一款 AI 滑鼠，近日已在美國 FCC 認證文件中曝光。

近日聯想在 FCC 申請了一款代號為「A5M-M830」的無線滑鼠，外型與常見的滑鼠幾乎一模一樣，但在底部卻標示了「Googlebook」的字樣，證實 Google 將為 Googlebook 打造一系列專屬的周邊配件。

▲▼聯想提交給 FCC 認證的文件顯示，Googlebook 將擁有專屬的生態系滑鼠。（圖／翻攝 FCC 認證網站）

▲▼聯想提交給 FCC 認證的文件顯示，Googlebook 將擁有專屬的生態系滑鼠。（圖／翻攝 FCC 認證網站）

▲▼聯想提交給 FCC 認證的文件顯示，Googlebook 將擁有專屬的生態系滑鼠。（圖／翻攝 FCC 認證網站）

Googlebook 滑鼠將有 AI 按鍵、RGB 燈效

從目前公開的圖片與文件來看，聯想這款 AI 滑鼠在外觀上似乎沒有太多特別之處，具備兩組側鍵分別對應前進與後退功能，底部則有滑鼠 DPI 切換按鍵以及電源開關。比較特別的是，頂部的快捷鍵被標示為「AI 鍵」，目前還無法確知在 Googlebook 上能發揮哪些獨特功能，合理推估或許與 Magic Pointer 功能有關，允許用戶透過滑鼠指向，迅速觸發客製化的 Gemini 智慧建議指令，像是快速問答、合成圖片等功能。

此外，這款 AI 滑鼠還具備 RGB LED 燈光，推測是呼應 Googlebook 的 Pixel Glow 設計，會根據電腦設備狀態或 AI 運行狀態呈現不同的色彩與特效。

Googlebook 預計秋季登場，五大品牌搶首發

目前 Google 對於 Googlebook 的諸多細節仍舊保密，現階段僅能得知其以 Gemini Intelligence 智慧系統為核心打造，帶來一系列生成式 AI 應用，且是以 Android 系統為基底開發，因此能與 Android 手機無縫傳輸檔案、進行鏡像投影，強調生態系之間的互動。目前預計在秋季正式登場，首發合作夥伴將包含 Acer、ASUS、Dell、HP 與 Lenovo 等品牌。

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