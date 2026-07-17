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快訊／萬里溪堰塞湖僅剩27公分滿水位　估下午5點溢流已撤離213人

記者葉品辰／花蓮報導

花蓮萬里溪堰塞湖持續蓄水，根據今（17）日上午8時最新監測資料，目前湖水位已達1085.73公尺，距離溢流警戒水位1086公尺僅剩27公分，蓄水量達506.8萬噸，約占總蓄水量99.4%。經最新研判，若水位持續上升，預估將於今天下午5時左右開始溢流，各單位已全面戒備。

▲萬里溪堰塞湖預計於今日下午4時後溢流。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

▲萬里溪堰塞湖水位距離溢流警戒僅剩27公分。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

根據水利單位資料，萬里溪天然壩壩頂高程1087.5公尺，壩體土砂體積約860萬立方公尺；堰塞湖警戒水位為1086公尺，總蓄水量約510萬噸。目前湖水距離警戒水位僅0.27公尺，相關單位持續24小時監測水位變化及壩體安全。監測也發現，堰塞湖水位持續抬升後，16日新增1處高程1082公尺的滲水點，目前滲流水質仍相當清澈，未出現濁度異常，也未發現內部沖蝕或壩體破壞跡象，整體仍持續密切監控。

因應可能溢流，台鐵、水利、電力、自來水及中油等重要設施均已完成整備，國軍也已完成6419名兵力待命，可視災情投入支援。在人員撤離方面，截至今天上午8時止，萬榮鄉及鳳林鎮已預防性撤離213人，其中52人安置於2處收容所。此外，西寶大橋已於昨日下午3時封閉；萬里溪橋昨晚8時全面預警封橋，不過今天上午因水位未明顯上漲，考量民眾上下班需求，已先開放內側車道供一般車輛通行，後續將視水情變化滾動調整管制措施。

▲萬里溪堰塞湖預計於今日下午4時後溢流。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

▲萬里溪堰塞湖預估今日下午5時溢流。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

▲萬里溪周圍的萬榮鄉及鳳林鎮已預防性撤離213人。（圖／內政部提供）

▲萬里溪周圍的萬榮鄉及鳳林鎮已預防性撤離213人。（圖／內政部提供）

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