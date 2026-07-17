零基礎苦練3年　陸職校女孩靠「地鐵速寫」逆襲考上中國美院

▲曾為美術零基礎的大陸職校生詹舒婷考上中國美術學院。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

武漢市第二輕工業學校學生詹舒婷3年前因中考成績差幾分未能進入普通高中，轉而就讀美術專業職校，並從零基礎開始練習。她平常利用搭地鐵時速寫乘客勤練，高考前還因跌倒造成骶骨骨折，戴著護腰完成考試，最終順利錄取中國美術學院，完成人生逆襲。

《極目新聞》報導，7月12日，武漢市第二輕工業學校23美術1班詹舒婷同學在今年高考中，以文化高考459分，專業253分的成績，成功被中國美術學院錄取。這名曾經美術零基礎的中職學子，完成一場亮眼的逆風翻盤。

詹舒婷得知錄取消息後表示，原本認為能考上大學本科已經很好，沒想到最後能進入中國美術學院，讓她感到十分驚喜和意外。

詹舒婷3年前因中考成績差幾分未能進入普通高中，由於從小喜歡畫畫，她選擇進入武漢市第二輕工業學校就讀美術專業，希望在學習自己喜愛專業的同時，繼續參加高考。

剛入學時，班上已有部分同學從小學畫，詹舒婷在線條及構圖等方面較為不足，她便利用課後時間向老師請教，除了完成學校安排的專業課程及速寫作業，也主動增加練習，在家畫父母及擺設，搭地鐵時則將神態特殊的乘客畫進隨身小本子。

班導師管玲表示，詹舒婷個性內斂沈穩，入學後曾主動參與團支書競選。面對和其他同學的差距，她逐漸調整心態，不再只和別人比較，而是要求自己每天進步。

高考前，詹舒婷不慎跌倒造成骶骨骨折，但仍持續準備考試，並在高考當天全程戴著護腰帶完成所有科目。回顧3年中職生活，詹舒婷強調，希望鼓勵同樣因中考失利而感到迷惘的學生，不要因一次挫折放棄，仍可透過持續努力追求自己的目標。