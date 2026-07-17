川普控中國「竊取2.2億選民資料」！　美國選舉空前危機

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普16日晚間發表全國演說，宣布解密並公開多份涉及選舉安全的情報文件，指控中國在2020年至2023年間竊取2.2億名美國選民個資，稱此事件構成「史上最大規模選舉資料外洩」，並形容現行美國選舉體系面臨「前所未有的惡夢」。

▲ 川普於美東時間16日發表全國演說。（圖／路透）

綜合CBS等美媒，川普在演說中以沙啞的嗓音說道，「每位美國人都應有權確信自己投下的票能被正確計算」，「遺憾的是，我們目前的體系遠遠未能達到這個標準。」他宣布將數百頁相關情報文件上傳至白宮官網，供民眾公開查閱。

外洩資料涵蓋黨派軍籍 不含選舉舞弊指控

一名白宮官員在川普演說前透露，中方取得的選民資料涵蓋姓名、地址、投票紀錄、黨派、軍人身份及電話號碼等資訊。但官員強調，川普的演說內容並不包含選票被竄改或投票機器遭駭等指控。

事實上，投票記錄在美國多州屬於公開資訊，可合法取得甚至商業購買。一份4年前解密的2020年情報報告也顯示，中國官員曾分析多州選民登記資料，「以對2020年美國大選進行民意分析」。

川普點名選舉漏洞 籲2026年前改革

除選民資料外洩問題外，川普還點名投票機器漏洞、密西根州選民登記爭議、非公民登記投票現象，以及政府內部資訊共享不足等問題，並呼籲在2026年期中選舉前盡速改善。

民主黨則批評川普此舉不過是選前操作，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在川普演說前直言，「他害怕2026年選輸，才拿這些話題來轉移焦點」，並喊話川普應將精力放在降低民眾生活成本上，而非一味翻舊帳。

川普力推的《拯救美國法案》（Save America Act）目前在國會仍遭遇阻礙，該法案要求選民須出示護照或出生證明等公民身份文件才可登記投票，但因民主黨杯葛及部分共和黨議員態度保留而難以推動。