辣椒水分局長誤噴柯文哲刑事脫身　4度噴灑「雖有不當」不起訴

▲時任第六分局長周俊銘因為噴灑辣椒水事件遭拔官，刑事近日獲得不起訴。（圖／警方提供）



記者許權毅／台中報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲4月到逢甲夜市掃街，結果分局長周俊銘為了「排除外洩」朝地板噴灑辣椒水，引起軒然大波。議員參選人劉芩妤先前已經撤告，加上檢方認為周的行為雖有不當，但是當下不是為了執行勤務而噴灑，因此不起訴處分，但周先前已經遭警局調職記過。

民眾黨議員參選人劉芩妤先前提告，由市警局函送地檢署偵辦指出，周俊銘為第六分局長，竟基於傷害他人身體犯意，使用辣椒水噴瓶，造成辣椒水液體外洩，導致劉與周圍民眾身體不適。

▲當時民眾黨前往報案，周俊銘就站在報案台旁。（圖／記者許權毅翻攝）



台中地檢署認為，周俊銘當下4次使用辣椒水的位置，是與劉女或周圍民眾，分別有距離8.75公尺、9.3公尺、21.1公尺以及13.3公尺遠，且周俊銘非朝特定對象噴灑，而是往地面噴灑，雖處置有不當，但是難以認定是執行勤務行為。

然而，告訴人劉芩妤也已經撤回傷害告訴，本案且嫌疑不足，依法應為不起訴處分。周俊銘刑事部分脫身。

▲周俊銘因為此案被冠上辣椒水分局長尷尬之名。（圖／ETtoday資料照）



本案源自今年4月17日，當下為高度敏感政治人物柯文哲帶隊前往逢甲夜市掃街，轄區第六分局長周俊銘親自帶隊，卻疑似因為攜帶的辣椒水瓶故障，4度朝地面「排除」，造成周圍民眾不適，民眾黨甚至一度以為遭特定人士攻擊，隔日前往報案，周俊銘卻明知是自己按壓辣椒水，面對民眾黨前來提告，卻不為所動，待當天警方調閱385支監視器後，周俊銘才致電給警察局長吳敬田坦承此事，無心之過演變成無法控制。