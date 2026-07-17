手機市場洗牌！OnePlus 退出歐美、realme 離開中國

▲OnePlus、realme 均是以性價比著稱的品牌，會盡可能提供同等級的最佳效能與規格。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

全球手機市場迎接鉅變！OPPO 重整集團資源，正式宣布子品牌 OnePlus 退出歐美市場，realme 則是轉移重心，將不再於中國發表新機。

OnePlus 轉戰中印、realme聚焦北歐

繼先前多間外媒爆料 OnePlus 考慮退場後，官方終於在今日出面證實此消息，宣布將退出長期經營的美國與歐洲市場，且不再推出任何新機，不過現有機款的軟體支援與售後服務仍會持續履行。OnePlus 表示，退出歐美市場是經過長期深思熟慮的戰略決策，希望藉此有效集中資源以服務消費者。據了解，OnePlus 後續將專注於經營中國與印度等市場。

同一時間，OPPO 也再度調整了 realme 的品牌定位。realme 中國區總裁徐起發布公告表示，將在中國市場「按下暫停鍵」，全面退出並將資源轉投海外市場。不過 realme 承諾，未來仍會聚焦於品牌擅長的效能與遊戲領域。據《彭博社》透露，realme 未來的經營重心將轉向丹麥、芬蘭、冰島、挪威及瑞典等北歐國家。

子品牌差異逐漸淡化

儘管這兩個子品牌依舊會持續存在，但雙方均證實，未來手機系統更新後，原本 OnePlus 獨家的 OxygenOS 系統，以及 realme 採用的 realme UI，皆將全面轉換為 OPPO 主導的 ColorOS 平台。這項決策不僅說明了品牌將不再於軟體研發上投入額外資源，也暗示著各子品牌之間的差異性正逐漸淡化。