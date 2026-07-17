游盈隆憂公投開票到半夜　羅智強曝：6個公投案可能會減少

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨團與民眾黨團已提出總計6項的公投案正在協商冷凍期，為綁11月28日九合一大選，立法院最慢得在8月初通過，送交中選會審議，但中選會主委游盈隆昨說，若4案恐開票到半夜3時。對此，國民黨立委羅智強今（17日）說，如何兼顧伸張民意與選務成本跟時間，在野黨會做整體的思考，所以國民黨團內部有很多的意見交流和討論，最後提出來的也不一定就是六個公投，也有可能會再減少。

游盈隆昨在立法院內政委員會說，2022年九合一地方選舉加修憲公投（18歲公民權），那天只有1案，開票到晚間11時40分才結束，所以如果依照這個去估計，九合一加1案，「我們是毫無問題，可以在當天就開完所有的票」；如果2個案，勢必要過12點；如果3個案大概要到1、2點；「如果4個案的話，可能就是2、3點」，這是一個客觀的事實。

對此，羅智強17日在立法院受訪表示，公投的行政作業的部分，國民黨團內部有很多的意見交流和討論。目前的六項公投，就是先提出來讓大家討論，慢慢地會形塑共識，最後提出來的也不一定就是六個公投；羅解釋，在這階段中，先把它提出來，然後經過細部討論，最後也有可能會再減少，然後推出一個就是共識版的，就是在野黨希望能夠舉辦的公投。

針對游盈隆說會開票到半夜的說法，羅智強說，當然選務成本跟選務時間，以中選會主委的立場來講，游本來就是要關切這件事情。所以不管怎麼伸張民意，讓重大公共政策可以透過人民的公投來加以推動，乃至於說今天也要兼顧選務的成本跟時間，這一點在野黨都會來做整體的思考。

▼國民黨與民眾黨提出的六項公投案。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）