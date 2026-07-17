前律師示警！川普恐「宣布緊急狀態」　干擾期中選舉

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普前律師科布（Ty Cobb）16日表示，他擔心川普當晚的演說，是為了在11月期中選舉（midterm elections）前後「宣布緊急狀態」製造前提條件。

科布在川普第一任期內，負責應對特別檢察官對其競選團隊與俄羅斯關係的調查，但如今立場轉為公開批評川普。

科布接受PBS《新聞時刻》（PBS News Hour）採訪時預測，隨著外界普遍預期共和黨落敗，川普將盡其所能干擾期中選舉，而此舉可能導致他第三度遭到彈劾。

▲科布擔心川普試圖干擾期中選舉。（圖／達志影像／美聯社）



科布引述白宮前首席策略長巴農（Steve Bannon）、前副檢察總長布蘭希（Todd Blanche）暗示說法指出，移民和海關執法局（ICE）探員可能出現在投票所，雖然不確定是否動員國民警衛隊，但川普恐怕採取「任何能夠威嚇少數族裔、尤其移民選民」的行動。

他還說，川普可能正在找藉口仿效2020年的做法，企圖強行扣押投票機器。

科布認為，川普將竭盡所能阻止權力和平轉移，阻止民主黨人當選，並讓自己和親信繼續掌權，「這樣他就能繼續做他認為『身為總統可以做的事』，也就是想做什麼、就做什麼。」