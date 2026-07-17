紐約空污爆表「驚人景象曝」！　專家警告：戶外待一天=抽10根菸

▲ 加拿大野火煙霧南下侵襲美東，紐約空氣品質惡劣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大野火濃煙持續南移，使得美國紐約市空氣品質急遽惡化，整座城市籠罩灰黃色霧霾之中，曼哈頓天際線幾乎完全被遮蔽。污染專家警告，只要在紐約街頭待上整整一天，對肺部造成的傷害相當於抽10根香菸，官方強烈建議民眾盡量待在室內。

根據《紐約郵報》，15日以來紐約市空氣品質指數（AQI）介於151至200之間，遠高於紐約州環境保護局定義為「良好」的0至50標準值，達到「不健康」等級。

▲▼ 紐約夜景一片灰濛濛。（圖／路透）



前美國環保署（EPA）雇員、污染專家佩特羅尼（Michael Petroni）受訪說明，「AQI達20分約等同於抽一根菸」，以現在的數值來說，只要停留戶外3小時便相當於抽了約2.5根香菸，「在紐約市呼吸一天就像抽了10根菸。」

佩特羅尼解釋，AQI所測量的懸浮微粒涵蓋重金屬、氣溶膠及各類致癌物質，這些粒子極為細小，能直接滲入血液，長期下來將損害免疫系統，提高罹患癌症與心血管疾病的風險。短期暴露也可能引發眼睛搔癢、頭痛、呼吸急促、倦怠感及黏液堆積等不適症狀，就連出門跑步也會明顯感覺體力驟降、心跳加速。

紐約市5個行政區自15日起已進入空氣品質健康警報狀態，官方除呼籲兒童、氣喘患者及心血管疾病等高風險族群避免外出，也在賓州車站、中央車站等交通要道免費發放KN95口罩，過濾效率可達95%；盡量待在室內並開啟空氣清淨機或冷氣也可有效自保。