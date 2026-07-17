佛州迪士尼再傳遊客身亡！　54歲男搭遊樂設施「心臟驟停」猝死

▲ 美國佛州奧蘭多迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園再傳死亡事故，一名54歲男性遊客今年4月24日在魔法王國「小小世界」（It's a Small World）船型遊樂設施上心臟驟停，送醫後不治身亡，消息直到佛州農業暨消費者服務部（Department of Agriculture & Consumer Services）本周公布第二季主題樂園事故報告後才曝光，距事發已近3個月。

綜合《紐約郵報》，根據這份報告，該名男性本身罹患心臟方面既有疾病，乘坐「小小世界」時突然心臟驟停，園區人員隨即將他送往當地醫院急救，但最終仍宣告不治。園方截至目前未就此事發表評論。

「小小世界」是佛州迪士尼世界1971年開幕首日即登場的元老級設施，前身可追溯至1964至1965年紐約世界博覽會，由華特迪士尼親自監製，以配合聯合國兒童基金會（UNICEF）公益推廣。乘客搭船欣賞穿著各國傳統服裝、會唱歌的娃娃，一趟約10分鐘，全程無急速俯衝或驚嚇設計，一向被視為老少咸宜的溫和遊樂設施。

然而，這並非「小小世界」首度發生死亡事故。2014年聖誕節，一名有既有病史的22歲女性搭乘該設施後失去意識，送醫後同樣不治；2008年還有2起遊客在設施上癲癇發作或出現呼吸困難的紀錄。據外界估計，佛州迪士尼開業至今已累計約70名遊客在園區內死亡，多與既有疾病或自然因素有關。

同一份報告還揭露其他意外事件，包括一名75歲女性搭乘太空山雲霄飛車下車後跌倒撞頭，以及一名74歲男性乘坐「星際異攻隊：宇宙倒帶」後出現嘔吐不適。佛州當局要求各大主題樂園自行通報遊客在遊樂設施上出現健康問題且住院逾24小時的事件，季度報告是外界少數得以了解相關狀況的管道。