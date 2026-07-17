降溫有感！「結冰水」放枕頭旁　日媒實測好吃驚

▲日本媒體傳授「冷凍瓶裝水」消暑絕招。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本媒體分享一招超簡單的消暑秘訣，只要將裝有「結冰水」的冷凍寶特瓶放在枕頭旁邊，就能夠讓周遭空氣有感降溫，就連實測的編輯團隊也坦言，「令我驚訝的是，我們竟然在這麼短的時間內就得到了結果」。

「結冰水」降溫步驟：

1、寶特瓶裝水8至9分滿。



切勿裝滿，以免結凍後體積膨脹導致破裂。

2、旋緊瓶蓋、放入冷凍庫。

3、將冷凍寶特瓶放入鋁製或不鏽鋼製的金屬碗中，擺在距離枕頭10至30公分處。



金屬導熱快，涼感更明顯。碗也能接住凝結水珠，避免寢具沾濕。

《ニッポン放送》編輯團隊實測結果發現，在7月初颱風來襲的雨天，臥室室溫一開始為26.3°C、濕度高達76%，相當潮濕悶熱。在全程未開冷氣、房門關閉的狀態下，把冷凍寶特瓶放在枕頭邊2小時後，室溫降至25.2°C，濕度也下降至73%。

如果搭配循環扇，讓風直接吹向寶特瓶，冷空氣還會更容易循環到房間各處，可以更有效降低室內溫度。