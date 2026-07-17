不是咖啡或酒！空服員最怕旅客點1飲料　背後藏科學根據

▲空服員透露，最不希望旅客點的飲料是健怡可樂。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多人在搭乘飛機時，喜歡點一杯冰涼的飲料消暑，近期一名資深空服員透露，在機艙服務時，最不希望旅客點的飲料是「健怡可樂」（Diet Coke），因為這款無糖可樂在高空倒出時極易產生大量泡沫，嚴重拖慢送餐效率，讓不少空服員希望旅客點別的。

根據外媒《Travel & Leisure》報導，資深空服員蓋瑞（Luke Gary）指出，在高空為旅客倒健怡可樂是一件令人挫折的工作；他解釋，健怡可樂的泡沫在萬呎高空中需要花費整整一分鐘才會消退，期間杯子裡甚至裝不到四分之一的液體，導致空服員必須不斷停下、等待再重複傾倒，不僅效率大打折扣，還常常必須與戴著耳機不想聊天的旅客乾瞪眼，場面變得十分尷尬。

針對這個現象，加拿大麥基爾大學（McGill University）的研究報告指出，這背後是有嚴謹的科學根據；飲料起泡的程度，主要取決於二氧化碳氣泡在液體中形成的難易度，這又與液體的「表面張力」和「黏稠度」兩大關鍵物理特性息息相關。

研究指出，健怡可樂中含有阿斯巴甜（人工甘味劑）以及防腐劑苯甲酸鉀等界面活性劑，這些成分降低了液體的表面張力，使得氣泡極易穿透並大量產生。此外，健怡可樂的黏稠度略高於普通可樂，這雖然不會阻止氣泡形成，卻會使產生的氣泡結構更加穩定，進而導致其泡沫不僅比一般可樂多，維持的時間也更長久。

除了高起泡的健怡可樂外，專家與空服員也提醒，機上的自來水來自未經徹底清潔的機腹水箱，因此應避免飲用機上的非瓶裝水、熱茶與咖啡。若旅客想在飛行中保持水分，最保險也最受空服員歡迎的選擇，仍是在機場候機室購買或裝取的瓶裝水，不僅能讓旅途更健康，也能順便體貼辛苦工作的機組人員。

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