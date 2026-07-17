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妻1個半月喊「老公」141次　正牌尪見305頁辣聊怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與同事阿強（化名）發生婚外情，兩人在短短1個半月內，光是純文字的聊天紀錄就多達305頁，甚至互稱「老公、老婆」共計457次，憤而決定對阿強提告求償100萬元。雖然阿強辯稱只是私下愛開黃腔紓壓，但仍被新竹地院法官判處應賠償人夫30萬元。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲人夫抓包妻子小美外遇同事阿強，兩人光是聊天的對話紀錄，就高達305頁。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小美自2025年下半年起與同事阿強結識，之後就經常找藉口晚歸，直到同年底的跨年活動被他發現異狀才承認外遇，後來小美主動交出手機，他將兩人長達1個半月的對話紀錄印出來當作證據，光是互稱「老公（141次）、老婆（316次）」，就多達457次。

面對人夫提告求償100萬元，阿強辯稱，他和小美是前同事關係，因為工作壓力大，私下聊天愛開黃腔紓壓，實際上兩人並無逾越男女分際，他也不知道小美已婚。

但新竹地院法官認為，阿強和小美1個半月內的對話紀錄，光是純文字版本就多達305頁，可見兩人傳送訊息的頻率極為密集，超乎一般普通男女朋友的社交往來所需。

法官指出，對話紀錄中阿強和小美不僅互稱「老公、老婆」，還互訴情愫、表露愛意，甚至提及親吻、性交行為等話題，例如「連性也這麼合適，真的好神奇」；此外，小美也多次提及家庭狀況，阿強應當知道女方是有配偶之人。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，並判他應賠償人夫30萬元較為適當。全案仍可上訴。

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