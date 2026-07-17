7/19罕見「3大吉日」齊聚　廖大乙：一堆人求財拜錯

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

記者柯沛辰／綜合報導

7月19日（日）逢「天赦日」、「天貺日」及「虎爺生」3吉日齊聚。民俗專家廖大乙提醒，當天能量強，適合補運求財，但很多人拜錯，重點不是砸冤枉錢買開運套組，而是午時曬印、拜對虎爺。

天赦日求赦罪 不是向天公求財

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廖大乙指出，天赦日的本意，是向玉皇大帝誠心懺悔、祈求赦罪，透過自省讓內心安定，進而盼望後續運勢較為平順，而非專門用來招財補運，所以很多人跑到天公廟求財，甚至被推銷所謂求財套組，其實都搞錯重點，白花冤枉錢。

他表示，天貺日象徵開天門，玉皇大帝下凡巡視賜福，但因農曆六月初六正好是虎爺誕辰，才成為求財、招貴人與改運的關鍵。若民眾上半年覺得漏財、業績不順或運勢低迷，應把握這天拜虎爺，藉由虎爺辟邪、招財及鎮宅的力量一掃陰霾。

▲農曆六月初六是虎爺生日。（圖／資料照，記者林悅翻攝）

午時「曬印」添財氣 衣物也能祛病氣

廖大乙強調，神明各有職掌，找對對象、拜對項目才有效。當天天赦日部分，不一定非得前往天公廟，只要在看得見天空的地方雙手合十，向玉皇大帝誠心懺悔即可。

至於補財運，可在上午11時至下午1時的午時豔陽下「曬印」。公司行號可將大小章、個人可拿私章，字面朝上並面向東方，放在太陽下曬15分鐘；若近期身體不適，也能趁午時曝曬衣物，象徵祛除病氣。

虎爺供品有訣竅 鴨蛋「押煞」吃壞運

拜虎爺時，廖大乙建議可準備三層肉與生鴨蛋。三層肉是虎爺喜愛的供品，鴨蛋台語諧音則有「押煞」之意，可準備6顆或12顆，象徵請虎爺鎮煞避邪、吃掉壞運。另外，民眾也可帶零錢到虎爺前「換錢水」，替自己添財氣，並誠心祈求工作順利、貴人相助、財運轉旺。