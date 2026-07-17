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《鐵拳教育》成真！南韓成立「教權保護團」　專人對付恐龍家長

▲▼鐵拳教育。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲Netflix熱門韓劇《鐵拳教育》。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

記者張方瑀／綜合報導

Netflix熱門韓劇《鐵拳教育》深入探討校園霸凌、教權低落與「恐龍家長」議題，引發觀眾強烈共鳴，而劇中大快人心的「教權保護局」介入處理爭議的情節，如今在南韓真實上演！京畿道教育廳宣布，將正式成立教育監直屬的「教權保護團」，未來第一線教師若遭遇奧客家長惡意檢舉，將有專責人員全程協助。

整合「單一窗口」　教權保護專員一對一相挺

過去，南韓教師若面臨管教爭議或教權受侵害，往往得自行奔波於法律、心理諮商與行政單位之間，處理起來心力交瘁。為了大幅減輕教師負擔，京畿道教育廳於7月13日公布新措施，首度導入「教權保護專員」制度，並將所有支援資源整合為「單一窗口」。

未來，只要老師因管教、生活輔導遭到惡意陳情或檢舉，專員將提供一對一的陪伴。從初期的案件受理、事實調查，到中後期的法律諮詢、心理輔導及後續追蹤，全都由教育廳統一整合處理，不再讓教師單獨面對恐龍家長的砲火。

雙管齊下：「119小組」與「法律團隊」成最強後盾

這項被韓媒《亞洲經濟》與《教授新聞》譽為「現實版《鐵拳教育》啟動」的新制度，主要分為兩大核心運作機制：「教權保護119小組」與「綜合法律支援小組」。

當爭議發生時，「教權保護119小組」會第一時間介入，安排專員陪同老師應對家長的無端投訴與鬧事，並迅速安排心理治療資源，持續追蹤案件進度。若案件不幸衍生出民事或刑事程序，「綜合法律支援小組」則會立刻啟動，由專責律師提供專業的調查協助與訴訟支援，成為老師最堅實的法律後盾。

現實沒有私刑　教育監親任團長整頓校園環境

根據《韓聯社》報導，京畿道教育監安敏錫已親自簽署「教權保護團營運計畫」並擔任團長，負責督導重大教權侵害案件。

不過他也幽默強調，現實的制度與戲劇不同，絕對不會採取任何暴力或侵犯人權的「私刑」方式，而是透過正當的行政調查、法律支援與衝突調解等合法程序，協助教師度過危機。

安敏錫坦言，目前仍有不少教師深受惡意檢舉所苦，因此教育廳將全面徹查相關案件，並趁著暑假期間優先清理積壓的個案。若有教師因事件造成嚴重心理創傷，也會評估透過「調校」等保護措施讓老師暫離壓力源。

他語重心長地呼籲，維護教權不單是保護老師，更是為了保障學生的受教權及教育體系的正常運作，主管機關有責任全程相挺，絕不能再讓第一線教師獨自吞下所有委屈。

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