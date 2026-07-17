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首例！上校當共諜拒繳回千萬退休金「脫產贈妻」　出獄又被管收

▲共諜案刑滿仍拒繳千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收創首例。（圖／行政執行署宜蘭分署提供）

▲涉共諜案退役海巡上校（白衣男）拒繳千萬退休金，脫產贈妻遭管收創首例。（圖／行政執行署宜蘭分署提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名66歲葉姓退役海巡上校當共諜，將軍事機密交付中國方面，遭法院判處有期徒刑8月確定，去年6月服刑期滿出監，由於他犯罪後仍領取逾1003萬元退休金及優惠存款利息，遭相關機關依法追討，但葉男拒不繳回，且涉嫌將名下房產贈與配偶脫產規避執行。行政執行署宜蘭分署昨天（16日）訊後將他留置，並向法院聲請管收獲准，成為全國首宗因涉共諜案拒絕繳回退休金而遭管收的案例。

葉男於2008年以上校身分退伍，退休後每月領有退休俸，但葉男明知不得為中國蒐集、交付公務上應秘密文書，卻於2014年間透過李姓男子居中牽線，多次將南沙太平島交通基礎工程計畫書等軍事機密資料，交付中國國安官員，因此遭依違反《國家安全法》判刑8月，並沒收犯罪所得1萬5000元，全案於2024年初判決確定。

▲共諜案刑滿仍拒繳千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收創首例。（圖／行政執行署宜蘭分署提供）

除刑事責任外，國防部依規定認定葉男喪失領取退休俸、18%優惠存款等退除給與權利，並追討自2014年7月犯罪日起至判決確定期間所領取的退休金及優惠存款利息，共計1003萬餘元。葉男曾提起行政訴訟爭取保留退休給與，但最終遭最高行政法院判決敗訴確定。

行政執行署宜蘭分署表示，國軍退除役官兵輔導委員會、公務人員退休撫卹基金管理局等機關於2024年3月陸續通知葉男限期繳回退休金，但葉男始終未依限履行，案件因此移送行政執行署執行。

▲共諜案刑滿仍拒繳千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收創首例。（圖／行政執行署宜蘭分署提供）

宜蘭分署指出，執行人員先後扣押葉男存款及保險金債權，僅追回部分零星款項，後續深入調查發現，葉男原登記在名下、位於基隆市仁愛區的土地及建物，在收到追討通知後，隨即於2024年4月贈與配偶，明顯有規避強制執行之嫌。

主任行政執行官鄧順生表示，葉男16日到宜蘭分署報告財產狀況，對於將房地產贈與配偶等情事無法提出合理說明，也未能提出具體清償計畫，因此依法當場留置，並向法院聲請管收，獲法院裁准。

宜蘭分署強調，葉男身為高階退役軍職人員，本應具備忠誠國家及守法觀念，卻因觸犯《國家安全法》遭判刑，不僅拒絕繳回依法應返還的退休給與，更將名下不動產移轉給配偶，規避執行，行為不足取。未來對於此類涉及隱匿、處分財產以規避執行的案件，將持續採取強力執行措施，如查有故意不履行義務情形，將依法聲請拘提或管收，絕不寬貸。

▲共諜案刑滿仍拒繳千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收創首例。（圖／行政執行署宜蘭分署提供）

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