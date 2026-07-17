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預告宣布重大消息！　川普全國演說聚焦「選舉安全、伊朗戰事」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普預計於美東時間16日晚間9時發表全國黃金時段演說。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）預計於美東時間16日晚間9時（台灣時間17日上午9時）發表全國黃金時段演說。由於川普日前親自預告將有超大新聞，引發外界瘋狂猜測，各界預期，這場演說的兩大核心主軸將聚焦於選舉安全以及伊朗戰爭。

預告爆「超大新聞」　川普親自拉高期待值

根據《衛報》報導，川普日前向記者透露即將發表重要演說，並神秘預告會有「超大新聞」，但並未具體說明細節。他14日在白宮向記者表示，「沒有比這更重要的事情了，因為如果沒有自由公平的選舉，你的國家就沒了。」此番言論立刻讓外界的期待值飆到最高點。

外界普遍認為，川普對選舉議題的執著，源於他至今仍不願承認在2020年大選中敗給拜登（Joe Biden），並持續在無證據的情況下，指控該屆大選存在選民舞弊。

關鍵盟友入主情報系統 力推嚴格選民身分法案

為了支持其選舉遭干預的指控，川普近期動作頻頻。他日前任命了關鍵盟友普爾特（Bill Pulte）出任代理國家情報總監，儘管普爾特過去完全沒有情報機關的從業經驗。

普爾特先前在擔任聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局長期間，就曾利用職權挖掘黑料以報復川普的政敵。外界相信，普爾特此次已向川普提供了一批情報文件，試圖用來證實2020年大選可能存在外來干預。

此外，川普近期也強烈呼籲國會（Congress）通過《拯救美國法案》（Save America Act），該法案要求實施極其嚴格的選民身分核對，但目前仍卡在國會未能過關。

伊朗戰火延燒、荷莫茲海峽關閉 全球能源成本飆升

除了選舉話題，這場演說的另一個焦點則是伊朗局勢。川普在上月拋棄伊朗停火協議，並重新下令實施軍事打擊，企圖削弱德黑蘭政權對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制。自今年2月28日戰爭爆發以來，荷莫茲海峽對商業航運幾乎完全關閉，導致全球能源成本一路飆升。

白宮官員也證實，川普很可能會在演說中提到這個話題，並形容這場演說的內容將會是個「大雜燴」。

這並非川普首次針對伊朗議題發表電視演說。今年4月1日、即開戰一個月後，他就曾發表過全國演說，但當時他威脅要將伊朗「炸回石器時代」（stone ages），遭到反對人士猛烈砲轟。

此外，去年聖誕節前夕他針對經濟發表的電視演說，也因語速過快、語氣過於激進且近乎咆哮，而引來不少批評。

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