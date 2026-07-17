陽明交大教授殺連襟！　醫揭「學霸暴力」心靈崩解警訊

記者柯沛辰／綜合報導

陽明交大林姓教授疑為爭產，持刀砍殺連襟。親友鄰居不敢置信，直呼林男是赴美深造「學霸」，學生也形容他溫和好相處。對此，精神科醫師楊聰財表示，暴力事件通常不是單一因素造成，而是多重因素交互影響。

外表溫和、高學歷 不代表沒有心理危機

楊聰財指出，外表溫和不代表沒有心理壓力，高學歷不等於高情緒成熟度，即便是高成就者，也可能遭遇心理危機，因為工作能力與情緒管理是不同能力，而且重大暴力犯罪通常不是單一原因，而是多重因素交互作用。

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最危險的是「長期怨恨+情緒失控」

他直言，財產本身未必直接導致殺人，但財產往往象徵更多心理意義，在家庭衝突中，真正受傷的其實不是利益，而是情感。如果一個人長期覺得被忽略、欺負，這種情緒累積十年、二十年，可能形成深層怨恨。若又遇到重大刺激事件，就可能出現暴力，所以真正危險的是「長期未處理的怨恨，加上失控的情緒」。

▲國立陽明交大美籍林姓教授，殺害音樂教室老闆紀姓連襟。（圖／翻攝自網站）

暴力犯罪非單一原因 涉及四大層面

楊聰財強調，重大暴力犯罪是多重因素交互作用的結果，包括生理、心理、社會及精神靈性四個層面，生理方面例如睡眠不足、慢性疲勞、疼痛、腦部疾病、荷爾蒙失衡、藥物影響，都可能削弱衝動控制能力。

心理層面，長期累積的憤怒、羞辱感、嫉妒、報復心理、完美主義、低挫折容忍度，以及無法有效調節情緒，都可能讓人在重大衝突中做出極端決定。社會面則是家庭失和、婚姻衝突、財產糾紛、經濟壓力、角色期待，以及缺乏支持系統。

精神靈性面，當一個人逐漸失去生命意義、失去同理心、開始覺得「只有我的痛苦才是真實」，有可能逐漸把他人視為阻礙，而非同樣有尊嚴的人。若缺乏穩定價值觀、倫理或信仰的支持，在重大衝突時更容易失去內在的煞車系統。

高成就者遇重大挫折 恐陷「一定要贏」思維

另外，心理學研究也發現，部分高成就者可能具有高度完美主義、自我要求高、競爭意識強等特質，在面對重大挫折時，容易陷入「非黑即白」或「一定要贏」的認知模式。

楊聰財表示，案件是否涉及精神疾病，目前沒有足夠證據，不能妄下結論，但他想趁此提醒，有些精神疾病初期症狀不明顯，若病識感不足，可能延誤就醫。