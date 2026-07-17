川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

▲美國總統川普2025年在白宮宣布2026年世界盃相關事宜，國際足總主席因凡蒂諾也一同出席。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮證實，美國總統川普（Donald Trump）將親自出席19日日由西班牙對決阿根廷的世界盃決賽。白宮發言人表示，川普非常期待這場賽事，而他也將依照慣例，在賽後親手將世界盃冠軍獎盃頒發給獲勝隊伍。

遵循過去慣例 川普將親手頒發冠軍獎盃

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）於16日表示，這場決賽向全世界展現了美國在最高殿堂主辦國際盛會的實力，將會是個再適合不過的完美句點。

國際足總（Fifa）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）本週接受瑞士媒體《Blue Sport》採訪時也重申了這項計畫，確認川普將會在紐澤西紐約體育場（New Jersey New York Stadium）親自頒獎。因凡蒂諾表示，由決賽舉辦國家的元首與國際足總主席共同頒獎，一直都是過去的慣例。

▲美國總統川普2025年在白宮宣布2026年世界盃相關事宜，國際足總主席因凡蒂諾也一同出席。（圖／路透）

回顧過往，2022年卡達世界盃由卡達國王阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）與英凡提諾共同將獎盃頒給梅西（Lionel Messi）帶領的阿根廷隊；2018年俄羅斯世界盃時，則是由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）頒獎給姆巴佩（Kylian Mbappé）與法國隊。

曾爆「政治關說」爭議 川普替美隊球星撤銷紅牌

儘管川普在本屆世界盃還未親自到場觀賽過，但他其實在幕後扮演了關鍵角色。據了解，川普與因凡蒂諾私交甚篤，甚至在美國隊16強賽前，特地致電英凡提諾替美國隊球星巴洛根（Folarin Balogun）說情，要求重新審查其紅牌禁賽令。

雖然國際足總後來確實撤銷了禁賽，但這場政治鬧劇也讓美國隊蒙上陰影，最終美國也敗給比利時，淘汰出局。

針對決賽當天川普究竟支持哪一隊，李維特笑稱，「我相信他到時候一定會給大家一個很有趣的答案。」此外，李維特也透露，川普17日將出席在紐約市川普大廈（Trump Tower）舉辦的國際足總招待會，而國際足總去年才剛在該棟大樓內設立了辦公室。