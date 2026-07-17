29歲模特兒花64萬隆乳　滿意到替雙峰慶生

▲拉斯維加斯模特兒提雅（ Jasmine Teaa ）。（圖／翻攝X／@Jasteaav，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國一名模特兒因非常滿意自己的隆乳效果，不僅每年為雙峰舉辦專屬的生日派對，更獲得大批熱情粉絲支持送禮，她透露這項手術讓自己重新找回對身體的自信。

根據外媒《太陽報》報導，居住在拉斯維加斯的模特兒提雅（ Jasmine Teaa ）在2021年時花費2萬美元（約折合新台幣64萬元）進行隆乳手術。她坦言過去因為減肥成功，導致原本傲人的胸部嚴重縮水，這讓她心情一度非常沮喪，才下定決心動刀。

雙峰取甜名年年辦派對

目前擁有34D罩杯的她，最在意的其實是視覺上的自然感，希望呈現出天生擁有的效果而非人工假乳。她對目前的豐胸成果感到無比自豪，更大讚觸感極具彈性，就連追蹤她的眾多粉絲們也對此愛不釋手。

在手術完滿1年後，她決定幫乳房舉辦首場生日慶祝會，並將歡慶過程上傳社群。沒想到這項奇特活動竟成為每年的例行公事，至今已持續5年。她不只準備精緻蛋糕，還將雙峰親暱取名為「餅乾」與「奶油」，笑稱這樣叫起來特別甜。

粉絲熱情送禮送進心坎

支持雙峰的熱情粉絲不僅在線上同樂，甚至還會跨國寄送性感內衣等各式禮物。提雅直言暫時沒有繼續動刀整形的打算，同時坦承偶爾仍會因手術留下的垂直疤痕感到自卑。