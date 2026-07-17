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FIFA啟動調查！阿根廷舉「政治布條」踩紅線　最慘恐遭禁賽

▲▼阿根廷球員在賽後慶祝時，公開展示宣示福克蘭群島（Falkland Islands）主權的布條。（圖／路透）

▲阿根廷球員在賽後慶祝時，公開展示聲索福克蘭群島主權的布條。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

阿根廷在世界盃四強賽中以2比1氣走英格蘭，搶下19日的決賽門票。然而，阿根廷球員在賽後慶祝時，竟在球場上高舉支持阿根廷對福克蘭群島（Falkland Islands）主權聲索的政治布條，瞬間引爆兩國敏感神經。國際足總（FIFA）目前已明確表示，正在針對此事評估比賽報告，阿根廷恐將面臨進一步的懲處。

賽後高舉主權布條　FIFA：正評估比賽報告

根據BBC報導，阿根廷球員賽後在場上拉起了一面寫著「福克蘭群島是阿根廷的」的布條，引發爭議。福克蘭群島位於西南大西洋，目前是英國的海外領土，但英國與阿根廷長期以來皆對該群島聲索主權，爭議至今未解。

針對阿根廷球員的行為，國際足總發言人透過聲明指出，「按照標準程序，FIFA獨立紀律委員會目前正在評估比賽報告，並在考量相關具體情況後，才會根據國際足總紀律準則決定潛在的進一步行動。」

事實上，這並非阿根廷首次因這面布條惹議；早在2014年，阿根廷足協就曾因球員在對陣斯洛維尼亞的友誼賽前舉起相同訊息的布條，遭到FIFA重罰2萬英鎊（約台幣87萬元）。當時FIFA強調，此舉已違反了禁止政治行為與球隊不當行為的規定。

英國政界群起砲轟　籲比照先例「直接禁賽」

這起事件立刻在英國政壇引發強烈反彈。英國首相官邸表態支持FIFA展開調查，發言人強硬表示，「世界盃或許不是我們的，但福克蘭群島絕對是我們的。我們對福克蘭群島的承諾絕不動搖。」

▲▼阿根廷球員在賽後慶祝時，公開展示宣示福克蘭群島（Falkland Islands）主權的布條。（圖／路透）

▲英國首相官邸表態支持FIFA展開調查。（圖／路透）

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）更進一步呼籲，應該將參與舉布條的阿根廷球員處以禁賽，禁止他們參加19日對陣西班牙的決賽。

戴維特別引用了歐洲足總（UEFA）先前的懲處案例，當時西班牙球員莫拉塔（Alvaro Morata）和羅德里（Rodri）因在2024年歐洲國家盃慶祝活動中高喊「直布羅陀是西班牙的」，最終遭到禁賽一場。

福克蘭群島政府則發布聲明表示「失望」，並期盼FIFA能依據其自身規定制裁所有這類行為，強調「我們不希望看到政治被帶入體育賽事中」。

阿根廷總統力挺球員：舉動合理且正當

面對英國的強烈不滿，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）選擇力挺自家球員。根據當地媒體報導，米雷伊認為球員們的舉動是「可以理解的」且「正當的」。他向《觀察家廣播電台》表示，球員想要表達自己的立場並付諸行動，這是完全正當且正確的。

不過米雷伊也試圖為局勢降溫，他明確指出球場上發生的事情不屬於外交範疇，並強調不應對此產生過度解讀，「這就是一場足球比賽，球隊經理和阿根廷退伍軍人也是這麼理解的。確實，馬爾維納斯群島（阿根廷對福克蘭群島的稱呼）是阿根廷的，我們會收回它們，而且我們會透過理智的行動，在外交領域做到這一點。」

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