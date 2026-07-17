川普演說擬再提「舞弊陰謀論」　美兩大電視網拒轉播

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

距離美國關鍵的期中選舉僅剩4個月，總統川普（Donald Trump）預計於16日晚間9時的黃金時段針對「選舉安全」發表演說。然而，美國三大電視網中，ABC與NBC已決定不在主要頻道轉播。

專家指出，電視網有權自行決定播出內容。ABC發言人表示，演說將只在自家串流平台與廣播電台播出；NBC也僅打算在免費串流服務轉播，拒絕在主頻道播放。據悉，這兩個串流頻道的觀眾數遠不及傳統電視的收視人口。

白宮擬拋「中國干預2020大選」情報

據《路透社》報導，白宮正考慮利用這場演說，公開中國是否有能力干預2020年大選的敏感情報；川普多年來不斷指控當年的選舉結果遭偷竊。然而，部分官員擔憂，這些在第一任期內收集的情報恐造成誤導。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則強調，川普極可能在開頭提及伊朗現況與經濟問題，這正是各大電視網應該直播的「最佳理由」。

多年來，川普不斷錯誤指控2020年敗給拜登（Joe Biden）是出於選舉舞弊，甚至聲稱郵寄投票充斥詐欺。包含聯邦眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）在內的部分民主黨人，已強烈呼籲電視網拒播，避免讓川普再次重申虛假言論。

媒體面臨FCC調查與高層大換血壓力

目前，第三大電視網CBS以及CNN、福斯新聞（Fox News）皆未回覆是否跟進直播。

這場演說正值美國媒體敏感時刻。在CBS內部，由艾里森（David Ellison）收購派拉蒙一案引發新聞部動盪；大衛的父親賴瑞（Larry）正是川普盟友，部分員工指控高層進行政治干預。此外，艾里森正等待聯邦通訊委員會（FCC）批准收購華納兄弟探索公司，這可能讓他掌控長期遭川普痛批的CNN。

另一方面，迪士尼旗下的ABC正面臨兩項FCC調查，包含節目訪問民主黨候選人時是否違反「絕對公平原則」，FCC最快下個月就會啟動撤銷迪士尼8家直營ABC電視台執照程序。

川普過去也曾多次攻擊NBC與其母公司康卡斯特（Comcast），上月更痛罵NBC是「偏頗腐敗的電視網」。康卡斯特上月已宣布分拆計畫，NBC環球可能成為熱門收購目標。

FCC主委卡爾（Brendan Carr）不僅正調查NBC的多元化政策，更公開表態認為電視網應播出川普講話，強調這是美國人民有權接收的資訊。

至於立場偏保守的福斯新聞，這次恐怕也有所顧忌，因該台在2023年才因播出2020大選不實指控挨告誹謗，最終支付高達7.87億美元的天價賠償金和解。