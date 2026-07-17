他「掉進馬桶」受困8小時　屎坑冒出一顆頭嚇到消防員

STUCK WHERE?!?!? Firefighters in Kansas City were forced to cut apart a portable toilet after a man somehow became trapped beneath the seat in a strange rescue. https://t.co/7deBVUY1QP — Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026

記者柯沛辰／綜合報導

美國密蘇里州堪薩斯市一名男子周三（15日）掉進流動公廁的馬桶下方，受困整整8小時，直到業者準備回收，聽到廁所內傳來聲響，才驚覺竟然有人困在馬桶下，趕緊打電話向消防局報案。

男子爬入馬桶 受困8小時

綜合美媒報導，男子為了撿拾掉進馬桶裡的汽水，主動爬進馬桶內，結果當場受困在下方的污物儲存槽，整整8小時都沒人發現。

業者回收流動廁所 發現其中一間遭反鎖

流動廁所業者回憶，當時公司員工正在回收一場與世足賽相關活動的流動廁所，並逐一敲門確認裡面是否還有任何人，由於其中一間廁所被反鎖，員工便告知「你還可以再用10分鐘」，之後他們會再回來回收。

沒想到，員工返回時，廁所依舊反鎖，而且門內還傳來男子求救聲，稱自己碰不到門，也無法從廁所內出來。員工聞訊，趕緊攔下一名騎車經過的警員協助，但兩人仍束手無策，只能打電話請消防員支援。

破門空無一人 下一秒「頭從馬桶冒出」

業者指出，消防員抵達後用工具破門，但門打開後，竟空無一人。正當眾人疑惑之際，「突然間，有一顆頭從馬桶裡冒了出來。」

消防員忍臭鋸開塑膠板救人 再用水沖洗男子全身

之後，消防員試著口頭引導男子爬出來，但始終未能成功，最終不得不用小型電鋸切開廁所塑膠板救人，並用消防車上的水替男子沖洗身體，整起事件才終於告一段落。

受困8小時原因曝光 竟為撿回一瓶汽水

救援過程中，男子告訴消防員，他之所以爬進去，是為了撿回前一晚掉進去的一瓶汽水。對此，業者則感謝堪薩斯市消防局與警察局協助，安全化解這起「非常可怕」的事件。