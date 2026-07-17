大樂透「上看7億」今開獎！　4生肖最好運、財神在2方位等你

▲（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

7月17日開獎（115000071期）頭獎獎金上看7億，為今年最高頭獎總獎金；7月14日晚間大樂透115000070期開獎，中獎號碼出爐，由於頭獎再次槓龜，目前已連槓19期。台彩指出，本期尚有6組100萬獎項未開出，將於17日繼續加開。詳細派彩結果以台灣彩券官網公告為準。

開運達人楊登嵙教授提供以下五大旺財中獎方法:

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一、7月17日這天財運最好的生肖是鼠、龍、猴、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當7億富翁的機會!

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，7月17日「財神方」在北方及東方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方及東方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往北方及東方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

三、彩劵行坐向向北方及東方財運較旺，容易開出大獎。

四、幸運色是金、土色系，金:白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色等，土:黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著或配戴火、土色系，財運更旺。

五、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把7億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

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