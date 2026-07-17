車禍30萬和解只賠9萬　駕駛刑責「拘役40日變關2個月」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿祥（化名）前年10月開車行經國道1號時發生追撞車禍，造成前車駕駛A女受傷，雙方雖然以30萬元達成和解，但他僅賠償9萬元。檢方認為阿祥意圖以假和解換取輕判，於是提出上訴，並獲得台南地院合議庭認同，最終刑期從拘役40日改為有期徒刑2個月。

▲阿祥追撞A女的車，造成A女受傷。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿祥2024年10月開車行經國道1號南向314公里處時，不慎追撞A女駕駛的車輛，A女再向前撞上另一名駕駛（未提告）；這場車禍事故造成A女頭部外傷併腦震盪、頸部及胸腹挫傷。

阿祥一審被依犯過失傷害罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。但檢方提出上訴並強調，阿祥與A女在2025年7月調解成立，約定分期賠償30萬元，截至今年1月僅賠償9萬元，A女不滿拒絕撤回告訴，阿祥就未再履行給付，可見他犯後態度不佳，意圖假意先達成和解，再換取輕判。

案件進入二審，台南地院合議庭表示，經查阿祥確實沒有依約履行和解條件，原審的確有可議之處，檢方認為原審量刑過輕並提出上訴，為有理由，應由本院撤銷改判。

最終，合議庭裁定撤銷原判決，改依犯過失傷害罪，判處阿祥有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。全案確定。