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美軍連6晚狂轟！伊朗機場、火車站遭炸毀　停火協議瀕瓦解

▲▼美國中央司令部公開打擊伊朗畫面。（圖／路透）

▲美國中央司令部公開打擊伊朗畫面。（圖／路透，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部證實，美軍已連續第6個夜晚對伊朗發動新一波致命打擊，上個月剛達成的停火協議幾乎淪為廢紙。伊朗國營媒體指出，美軍徹夜狂轟伊朗南部的基礎設施，包含機場、火車站及靠近荷莫茲海峽的橋樑都成為首要目標，目前已傳出多人死傷的慘劇。

機場、火車站遭鎖定爆發致命死傷

根據伊朗國營媒體報導，美軍在夜間發動了極度猛烈的空襲。國營的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在通訊軟體Telegram上指出，東南部伊朗沙赫爾（Iranshahr）機場周邊至少傳出3次巨大爆炸聲響，確認遭美軍的發射物直接擊中。

▲▼美國中央司令部公開打擊伊朗畫面。（圖／路透）

此外，半官方的梅爾通訊社（Mehr）也證實，伊朗最大港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）的一處鐵路交會站，在當地時間晚間9時35分左右遭「美國敵人」的火力鎖定，造成至少2名伊朗人受傷；該市不僅是重要港口，更是海軍與革命衛隊（Revolutionary Guards）的重點設施所在地。

官方伊朗通訊社（IRNA）的報告更進一步指出，位於荷莫茲甘省（Hormozgan Province）、靠近荷莫茲海峽的兩座重要橋樑也慘遭空襲炸毀，這起針對性攻擊已證實造成2人死亡、4人受傷。同日晚間，葛希姆島（Qeshm Island）與阿巴斯附近地區也難逃美方砲火的襲擊。

美軍連6晚猛烈打擊 揚言削弱伊朗軍力

美伊雙方長達一週的激烈交火，讓上個月才簽署的停火諒解備忘錄（MOU）全面瀕臨瓦解。美國中央司令部發表聲明指出，美軍於美東時間16日下午2時，正式「連續第6晚對伊朗發起新一波打擊，進一步削弱伊朗的軍事能力」。

▲▼美國中央司令部公開打擊伊朗畫面。（圖／路透）

事實上，美軍在前一日就在單日內發動兩波大規模空襲，甚至動用地獄火飛彈（Hellfire）轟炸伊朗哈格島（Kharg Island）附近的一艘油輪，精準擊中船隻煙囪。在伊朗重新封鎖荷莫茲海峽後，華府本週也毫不客氣地恢復對伊朗港口的封鎖行動。

面對美軍的強勢猛攻，伊朗並未示弱，隨即發射飛彈與無人機展開報復，將目標鎖定美國駐紮於鄰近國家的軍事基地，包含一處位於約旦且近期才剛擴建的空軍基地。

更有消息人士向《路透社》透露，伊朗已對盟友、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）下達指示，若華府持續執行攻擊伊朗基礎設施的威脅，將全面封鎖紅海的重要門戶曼德海峽（Bab al-Mandeb）。

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