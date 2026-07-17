4歲女童溺斃！　叔叔「顧滑手機」法院判不用負責

▲4歲女童（左紅圈處）在救生台下溺斃，救生員竟全程沒發現。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

中國廣西一名4歲女童去年8月在社區游泳池溺水，掙扎整整6分5秒，但負責照顧的叔叔忙著滑手機，離女童僅1公尺的救生員也沒發現。母親痛失愛女，怒將女童叔叔、社區物業、泳池經營者告上法院，求償108萬元人民幣（約台幣515萬元）。法院審理後，認定業者要負擔80％責任，判賠86萬元（約台幣410萬元）。

女童泳池溺水 搶救18天仍宣告腦死

綜合陸媒報導，女童去年8月1日傍晚跟著叔叔及母親，到柳南區某社區的游泳訓練基地遊玩，過程中不慎溺水，現場人員發現後雖打電話報案，但送醫經過多次搶救後，仍在同月19日確認腦死，最終家屬同意放棄治療。

救生員請假 無證男子臨時頂替

事後，當地單位調查發現，泳池設有3個救生員觀察崗，也配置游泳圈、醫療箱，泳池現場也張貼「照顧兒童勿分神」、「5歲以下兒童要有家長看管」等警語。事發時，2名救生員分別值守2號和3號台，原先值守1號台的黃姓救生員請假，因此當天由無證照的羅男頂替。

▲當天1號救生台由無照救生員值守，完全沒發現女童在旁邊（紅圈處）溺斃。（圖／翻攝自紅星新聞）

女童母親返家做飯 叔叔坐池邊低頭滑手機

當天傍晚5點35分，女童媽媽、叔叔，帶著4歲女童及其6歲半姐姐、叔叔6歲女兒，一共3個孩子，到泳池游泳，2個大人則在一旁休息區陪同。5點45分，女童媽媽先行離開，回家做飯，留女童叔叔在現場照顧，怎料他一直坐在池邊滑手機，絲毫沒注意到女童於6點14分獨自進入深水區。

女童未穿救生衣 掙扎6分鐘沉入池底

當時女童未穿救生衣，在1號救生台下方掙扎，身軀載浮載沉，但叔叔還是將目光放在手機螢幕上，直到女童沉入池底並被發現救起，溺水已長達6分鐘5秒。

溺水位置離救生台僅1公尺 業者判負8成責任

法院審理時認為，溺水地點就在1號救生台正下方1公尺處，卻因為羅姓男子無救生員證照、臨時被找來頂替，顯著缺乏識別和防範風險的專業能力，導致女童溺水長達6分5秒，顯然經營方存在嚴重過失，應承擔8成責任，因此判賠86萬元（約台幣410萬元）。

叔叔無看顧義務 法院判雙親自行承擔2成責任

法院指出，女童叔叔雖然顧著滑手機未看顧好女童，也存在過錯，但監護屬於法定責任，不因臨時的委託看護而轉移，何況叔叔是基於親情無償受託看護，並無故意或重大過失，因此剩下2成責任，屬於女童雙親監護失職，應自行承擔。至於社區物業，因未參與泳池日常經營，也被認定不用負責。