阿根廷舉「福克蘭主權布條」挑釁！　英首相酸：祝西班牙奪冠

▲阿根廷球員公開展示宣示福克蘭群島主權的布條。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界盃足球賽4強賽英格蘭以1比2敗給阿根廷，結果阿根廷球員在賽後慶祝時，公開展示宣示福克蘭群島（Falkland Islands）主權的布條，引發英國朝野強烈不滿。對此，英國首相不僅表態支持國際足總（FIFA）介入徹查，更酸「世界盃冠軍或許不是我們的，但福克蘭群島絕對是」，並祝福阿根廷的決賽對手西班牙能順利奪冠。

阿根廷球員高舉主權布條挑釁

在這場備受矚目的世仇對決中，英格蘭最終以1比2敗給阿根廷。然而，引發軒然大波的是賽後的慶祝畫面。部分阿根廷球員在場上拉起寫著「福克蘭群島是阿根廷的」（Las Malvinas son Argentinas）布條。

這片位於西南大西洋的英國海外領地，一直是兩國的主權爭議焦點，雙方甚至在1982年為此爆發過長達74天的福克蘭戰爭，造成255名英國軍人、3名島民以及649名阿根廷士兵喪生。而在2013年的公投中，福克蘭群島人民以超過9成的高投票率，壓倒性支持繼續作為英國海外領地。

▲福克蘭群島在2013年的公投中以超過9成的高投票率，支持繼續作為英國海外領地。（圖／路透）



英相府超酸反擊：福克蘭絕對是英國的

針對阿根廷球員的挑釁行為，英國首相發言人強硬回擊，「世界盃冠軍或許不是我們的，但福克蘭群島絕對是我們的。」她強調，英國政府的立場沒有任何改變，「福克蘭群島的未來應由島上居民自行決定，我們對福克蘭群島的承諾永遠不會動搖。」

在阿根廷即將於19日世界盃決賽迎戰西班牙之際，發言人更是不客氣地以一句話總結，「首相祝福兩支球隊在決賽都有精彩表現，尤其是西班牙。」

此外，首相官邸也呼應了英國商業大臣凱爾（Peter Kyle）稍早的發言，強烈主張FIFA應該對衛冕軍球員的行為展開「徹底調查」。發言人表示，是否採取任何處置屬於FIFA的職權範圍，但在被媒體追問是否認同商業大臣的徹查主張時，她明確回應，「我支持他的立場。」

▲福克蘭群島政府期盼FIFA能依規制裁。（圖／路透）



體育扯上政治 英國朝野撻伐、阿根廷力挺

這起事件讓英國政壇群起憤慨。自由民主黨黨魁戴維（Sir Ed Davey）直言，那些拿布條慶祝的球員「必須被禁賽，不准踢決賽」。他特別舉出西班牙球員先前因高喊「直布羅陀是西班牙的」而遭歐洲足球總會（Uefa）禁賽的例子，要求比照辦理。

福克蘭群島政府也發表聲明指出，對此事感到「失望但不意外」，期盼FIFA能依規制裁，並重申不希望島民被當成兩國爭論時的「政治皮球」。

另一方面，阿根廷國內則是群情激憤。阿根廷副總統維拉魯埃爾（Victoria Villarruel）在社群平台X上發文力挺球員，強調「福克蘭群島是阿根廷的」，甚至嗆聲雖然相關標語被禁止帶進球場，「但他們忘了這份主權意識早就流在我們的血液裡、刻在我們的心底。」

阿根廷中場球員帕雷德斯（Leandro Paredes）受訪時也稱，這場比賽對阿根廷來說「不只是一場足球賽」。

不過，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽前曾試圖降溫，表示自己不會把足球跟政治混為一談，直言「世界上其他地方正在發生很多事，我們也譴責戰爭的存在，但這終究是一場足球賽，我們不應該把這兩件事混在一起。」