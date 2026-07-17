小甜甜公布「左轉未禮讓」行車記錄器影片：正義絕不退讓

記者葉國吏／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）日前在南港因轉彎未禮讓直行車，碰撞35歲曾姓女騎士遭起訴。她事後在臉書怒貼行車記錄器並高喊正義絕不退讓，強調當下是確認沒來車才緩慢左轉。

事發於2025年5月7日上午近9時，小甜甜開著小客車沿著忠孝東路六段行駛，卻在360號準備左轉時，不慎與對向直行的曾女發生碰撞。事故造成曾女頭部與鼻部多處撕裂傷，雙方酒測值均為0。

否認過失指騎士突竄出

對於騎士指控並提告，小甜甜在接受警詢與偵查時坦承發生車禍，但極力否認自己有過失。她強調通過路口前有打方向燈，且車速緩慢，更在看清對向沒有來車後才起步，未料對方突然駛出撞上。

▲藝人小甜甜（張可昀）去年5月開車左轉時與機車發生碰撞，士林地檢署偵結依過失傷害罪起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

小甜甜甚至提到，下車查看時曾發現對向車道的號誌是紅燈，雖然自己的行車記錄器無法明確證實，但即便對向是綠燈，也可能剛好正值燈號變換。她重申，當下確實沒有看到曾女的車輛。

檢方不採信依法起訴

然而士林地檢署調閱路口監視器、事故现场照片與行車記錄器，並參考台北市車輛行車事故鑑定會等意見，認定小甜甜在左轉時疏未禮讓直行車先行，才導致避讓不及的曾女倒地受傷，確實有過失。

▲小甜甜貼出行車記錄器影片。（圖／翻攝臉書／小甜甜 張可昀）

檢方最終依《刑法》過失傷害罪嫌將小甜甜提起公訴。消息曝光後，小甜甜隨即在社群平台發文貼出影片，強調威脅對自己無效、妥協一步就是深淵萬丈，強力捍衛自身立場，也讓這場車禍風波持續延燒。