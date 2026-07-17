致癌油廠闖禍全民埋單　「業務用油」捧現金也買不到

▲未涉及致癌油風暴的「大統益」，業務用油價格突然飆升，有錢買不到（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中聯致癌油風暴延燒，高雄市政府7月10日宣布，除福壽、福懋及泰山等風險油品擴大至24項外，台糖9項產品也列入預防性下架範圍，此令一出，食藥署也宣布擴大預防性下架；此舉造成食用油價格飆漲，貨源短缺！餐飲業者抱怨，做錯事的是製油大廠，他們無辜受到嚴重損失，政府鐵腕執法的同時，也該有配套措施吧！

台灣食油大廠「中聯油脂」的大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，事件持續延燒，7月10日，高雄市政府擴大下架24項油品，另外，因台糖9項產品也因混有中聯5月的原料油，衛生局也勒令全面下架。地方政府鐵腕查禁，食藥署也跟進；日前衛福部食藥署再度更新預防性下架產品清單，從401項新增39項，累計已有440項產品列入下架名單，其中包括貴族世家、布列德、禾家香、卜蜂、路易莎、金色三麥、老協珍、聯華食品、味全及廣達香…等多家食品與餐飲業者產品等知名品牌。

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▲貴族世家在這次食安風暴，遭到許多客戶要求退款，大呼自己也是受害者。

對此，「貴族世家」集團李姓執行長表示，業者支持政府鐵腕下架，可問題來了！因為下架中聯、台糖等大廠，現在安全的食用油廠，只剩下「大統益」（全國最大食用油製造廠）以及「唯義」等一些小廠，所製造的食用油沒有問題。

不曉得是商人囤積居奇，還是見到市場行情緊俏，政府宣布預防性下架，油品馬上漲價，一桶食用油本來出廠價是1100元，立馬漲到1300元，漲幅接近20％，且價格持續攀升中，業界人士研判，恐怕得漲到40、甚至50％，這對用量大的廠商來說，簡直是一場災難。

更糟的是，業者捧著鈔票買不到油！李姓執行長說，貴族世家全國有125家分店，庫存的油全都作廢！為了趕緊買安全的油，傷透腦筋，得用「搶」的，甚至搶到油、下了單，工廠拿翹，要求買家自己運貨，他們也只能吞下。

▲台中市長盧秀燕堅持食品含致癌油低於20％也得下架，逼得中央跟進。

此外，原本法令規定，含有問題油比例20%以上的食品才須下架，台中市長盧秀燕開第一槍，表示20％以下也得下架，因民眾響應，中央只好加碼跟進。對此，李姓執行長說：「業者願意配合政策，例如沾牛排的磨菇醬，用油僅2.5％不到，但我們所有分店立刻丟棄原有磨菇醬，一滴不留」。

問題是，專家指出，一級致癌物「苯駢芘」（BaP）聽來嚇人，但苯駢芘會經由肝臟代謝後隨尿液及糞便排出，不會長期積累在脂肪組織，且代謝物具活性，必須長期、大量、持續實用，才會造成健康風險，可是政府沒有對民眾講清楚，一個勁的「加嚴」下架標準，反而造成民眾恐慌。

李姓執行長透露，這幾天，至少有數十個民眾拿著幾個月前的發票，到「貴族世家」要求退費，理由是吃了致癌的油。他無奈的說：「出問題的是中聯等製油大廠，我們才是最大的受害者，消費者吃幾杓含2.5％問題油的磨菇醬很快代謝，但我們公司損失可慘了！」

李姓執行長表示，食安至關重要，多數業者都願意支持政府鐵腕下架，但業者希望，主管機關能協調沒有問題的製油工廠，加班增產，確保貨源，平抑油價，同時將這些油品的健康風險說清楚；此外，這些餐飲業者希望風波過後，政府協助他們向中聯等製油大廠求償，或許也無法彌補損失，至少要一些回來，否則，這社會哪有公道？

輔導過上百家餐廳、餐飲創業者的餐飲系教授張簡勢坤指出，大量的食用油，既不能使用，也不能倒在水溝裡，政府應該協助回收，看是製作肥皂還是提煉為生質柴油。他指出，小攤商、小吃店油品儲備量不多，受到衝擊較小，而油炸類（例如鹽酥雞）的餐飲業者，通常使用燃點較高的清香油、油炸油，不會全部用到有問題的致癌油。

較為堪慮的是一般餐廳，大豆沙拉油用量約70％，因缺乏監督機制，除了面對顧客的質疑，恐怕只能靠業者的良心，但這種小餐廳飯館滿街都是，政府稽查人力根本無法全面顧及，反而是食安問題的破口。

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