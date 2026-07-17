台中公布毒駕累犯14人正面照　網友狂刷留言喊引進鞭刑

記者黃翊婷／綜合報導

台中警方昨日（16日）公布一份毒駕累犯名單，包含14人的姓名、照片。雖然警方表示依法公布名單是希望發揮警示作用，但大多數網友認為此舉作用不大，還有不少人喊話希望引進鞭刑，「鞭刑啊」、「刑罰太輕，累死基層」、「對他們而言又不會痛」。

▲資料來源於台中市交通事件裁決處2026年6、7月名單。（圖／翻攝自Facebook／台中TCPB波麗士）

警方公布14名毒駕累犯長相

台中警方16日在臉書「台中TCPB波麗士」公布一份14人的毒駕累犯名單，強調希望透過依法公開毒駕累犯的姓名、照片及違規事實，達到警示作用，遏止毒駕再犯。

網友盼引進鞭刑

然而，名單公布後，網友們大多認為此舉難以真正達到警示作用，甚至有不少人支持引進鞭刑，「看到這些照片只是來看看有沒有認識的朋友被抓而已，不然我怎麼知道他們是誰」、「鞭刑啊」、「刑罰太輕，累死基層」、「對他們而言又不會痛」、「真正要改變的應該是要讓刑責加重、重判」。

警方也在留言區回覆，「儘管我們努力抓，但有時候看到熟面孔又再犯真的心很累」，並重申公布照片是希望達到警惕不要毒駕的作用。

而在現行制度中，10年內毒駕累犯2次以上將公布姓名、照片，還有可能面臨高額罰鍰、吊銷駕駛執照、當場移置保管車輛等處罰，如果毒駕再犯致人死亡，最重可處無期徒刑。