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專家：1原因強颱比例上升　秋颱延後可能變大

▲▼聖嬰影響時間再延長！　強颱比例上升。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

▲美國NOAA評估數據指出，聖嬰現象將在今年底前持續增強，發生機率幾乎都達100％。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，根據最新評估數據，聖嬰現象影響時間再延長，儘管侵台的颱風數量不一定增加，但因生成位置偏東、偏南，發展路徑長、時間充足，強度比例可能跟著上升，秋颱延後可能性也會變大，與此同時，夏季平日極端降雨事件增多，暖冬發生機率將達6成。

聖嬰現象持續增強　高機率延續至明年初春

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林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，今年5月迄今，聖嬰現象已經是現在進行式。根據最新氣象統計及預測模式顯示，中太平洋到東太平洋赤道海域的海表溫度，仍高於同時期氣候平均值；赤道太平洋上空的大氣環流異常，也與聖嬰現象相符。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）本月評估數據指出，聖嬰現象將在今年底前持續增強，發生機率都來到頂標100％，幾乎毫無懸念，必須勇敢面對；而到2027年初春之前，聖嬰現象仍有95％以上發生機率，如此高的發生機率，幾乎要持續近1年的時間。

聖嬰現象對台灣天氣的可能影響

林得恩指出，根據過去歷史事件統計分析，聖嬰現象是全球氣候系統中最重要的年際變化之一，通常會造成全球平均氣溫偏高，因此許多創紀錄的高溫年份，都與強烈聖嬰事件有關。

颱風生成位置偏東偏南　強颱比例可能上升

其中，聖嬰年颱風生成位置通常會較偏東、偏南，直接侵台颱風數量不一定增加。不過，由於颱風生成後發展路徑較長，強度發展時間較充足，強颱比例也可能跟著上升；另一方面，秋颱活動延後的可能性也會增大。

極端短延時降雨恐增　隔年春雨偏多

降雨方面，夏季降雨分布恐較不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。到了隔年春季，春雨偏多、旱象風險降低，則有利水庫補注。

東北季風偏弱　暖冬機率約6成

若聖嬰現象發生在冬天，東北季風不僅強度較弱，也較不容易南下，冬天到隔年春季的氣溫，通常會比氣候平均值偏高。簡單來說，「暖冬」機會也將增大，發生機率約在6成左右。

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