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毒油案吳崢暴走喊「又不是我逼你吃」　羅友志轟：傲慢無知

記者黃翊婷／綜合報導

中聯油脂致癌油案延燒，民進黨發言人吳崢在節目上與媒體人黃揚明激辯，一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，引發社會大眾正反意見討論。媒體人羅友志發聲力挺黃揚明，並反批「大聲就是！因為！你們的可惡、傲慢、無知、昨是今非」。

▲▼民進黨召開「鄭麗文敵我不分，配合統戰共諜變烈士」記者會，發言人吳崢、韓瑩痛批甫就任國民黨主席的鄭麗文參加共諜祭奠儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳崢因在節目上的「一句話」掀起大眾議論。（資料照／記者湯興漢攝）

黃揚明、吳崢為毒油案激辯

媒體人黃揚明在16日播出的節目「鄉民大學問」中，為了中聯油脂致癌油案，與民進黨發言人吳崢展開激烈辯論，他直言，「2014年有沒有出來反頂新？現在對這些廠商怎麼樣態度，你好好把洪堯昆這些人狠狠大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？」吳崢回應，「你大聲什麼？我當然反啊，洪堯昆什麼東西」。

吳崢「又不是我逼你吃」惹議

雖然過程中節目主持人試圖幫忙緩頰，但兩人仍舊爆發第二波爭論，黃揚明質問，「我是受害者，我不能大小聲啊，我不知道我會吃到啊」，吳崢卻回答，「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？現在有問題就來處理啊」。

羅友志挺黃揚明

然而，就是這一句「又不是我逼你吃」引發部分民眾不滿，在網路上掀起正反意見討論。對此，媒體人羅友志16日在臉書發文表示，看到黃揚明在節目上與吳崢激辯到面紅耳赤，覺得有點感動，「好樣的！媒體人所為何事？如此而已！」

羅友志也提到，聽到「又不是我逼你吃」這句話很難不感到生氣，黃揚明當時的情緒是經過不斷堆疊才爆發，從對國民黨打歪的恨鐵不成鋼，民進黨蓋牌的顢頇，到太陽花和反頂新，吳崢以「你大聲什麼啦」作為回應，導致黃揚明理智斷線，「大聲什麼？大聲就是！因為！你們的可惡、傲慢、無知、昨是今非」。

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