今天可能有颱風生成！　未來發展如海神

▲熱帶低壓結構鬆散、發展條件不佳（左），今天14時有發展成颱的機率，偏北移動（右），但明天又減弱回熱帶低壓。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，台灣下周二（21日）前，受西南風及環境水氣影響，今起連日午後大雷雨，直到周三（22日）西南風減弱、水氣減少，各地天氣才會逐漸穩定，恢復晴朗炎熱。至於關島東南方熱帶低壓，今天（17日）有成颱機率，但生命可能僅一天，預計就跟之前「海神颱風」一樣短命。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（16日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，下周二（21日）前在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。

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最新模式模擬顯示，今日至下周二（17至21日）低層大氣西南風及南方海面有豐沛水氣，南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前、天氣偏熱，也要注意防晒、防中暑。

今日各地氣溫如下：

北部24至37度

中部23至37度

南部24至37度

東部24至37度

最新模式模擬顯示，下周三至下周日（22至26日）低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防晒、防中暑；午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

今晨3：20紅外線雲圖顯示，熱帶低壓結構鬆散、發展條件不佳。最新（17日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，關島東南方的熱帶低壓，今天14時有發展成颱的機率，偏北移動，明天（18日）14時減弱回熱帶低壓，又是一個短命颱。

▼熱帶低壓TD12最快今天增強為颱風「紅霞」。（圖／氣象署）