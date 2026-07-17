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川普將恢復弱勢移民限制　領補助者難拿綠卡

▲▼美國總統川普再度聚焦南韓造船量能，提到重振海軍與軍艦製造能力為當務之急。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國政府宣布重新實施公共負擔限制，凡是領取食物券、醫療補助或住房補貼等社會福利的非美籍人士，往後申請永久居留權將遭到拒絕。這項加強管控合法移民的政策預計會在9月18日正式生效。

川普（Donald Trump）總統領導的聯邦公報（Federal Register）刊登了這項最新規定。這項措施過去曾在2020年首度推行，當時是執政團隊限制合法移民的關鍵手段，但隨後遭到民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）廢除。

恢復自食其力基本原則
美國國籍暨移民局（USCIS）在社群平台發文強調，官方正在重申自力更生的要求，保護公共資源。此舉是要終結由納稅人買單、進而鼓勵依賴福利的政策，確保移民具備自食其力的能力。

目前共和黨正採取極為強硬的移民管控手段，特別是在醫療與食品等各項社會成本不斷攀升的背景下。此政策要求綠卡申請人必須主動證明自己不會成為國家的負擔，否則將無法通過審核。

擴大福利項目嚴格限縮
雖然聯邦法律本就規定申請永久居留者不得成為公共負擔，但此次新規定納入了更廣泛的社會福利補助項目。這意味著未來審查門檻將大幅提高，可能有更多外籍人士因此拿不到永久居留身分。

雖然川普政府打擊移民的政策多數聚焦在邊境執法，但此次措施直接針對合法移民與混合身分家庭。這項規定將在7月20日正式公告，預計會對眾多正等待身分轉換的在美家庭造成重大衝擊。

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