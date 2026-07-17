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美國簽證收緊　留學生最長4年、中國記者90天

▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲美國政府宣布收緊外籍學生簽證停留期限。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國政府宣布收緊外籍學生與媒體記者等簽證停留期限。未來學術及交流簽證最長限制為4年，外籍記者最長僅240天，新措施將於公告60天並經國會審查後生效。

根據外媒《路透社》報導，美國國土安全部（ DHS ）發布了最新法案，特別針對來美留學的F類簽證、文化交流訪客的J類簽證，以及媒體從業人員的 I 類簽證，一改過去核發模式，設定了更嚴格的固定停留期限。

熱門學生簽證最長四年
在過去，這幾類簽證持有人可以依照在美國就讀學校、參與計畫或工作的實際合約時間，合法在美停留。不過在新法規定下，外籍學生與交流人士未來在美停留的最高期限，一律不得超過4年。

▲▼ 留學生驟減！美國二線大學裁員又減課　中西部衝擊最大。（圖／路透社）

至於能停留多年的媒體記者簽證，往後最長期限僅剩下240天，如果是中國籍媒體人員，停留期限更是被限縮到僅剩90天。國土安全部指出，若想在期限屆滿後繼續留美，必須向官方申請延期，或先出境再重新入境。

嚴禁隨意變更學業目標
新規定也針對學生的求學路徑做出嚴格規範，禁止研究生在校期間隨意更換「教育目標」，或是在未獲得核准的情況下擅自轉學。此外，學生在結束學業或受訓後，原本長達60天的離境寬限期也直接被縮短為30天。

共和黨籍的美國總統川普（ Donald Trump ）在2025年1月重回白宮後，除了發起全面打擊非法移民的行動，也大幅加強審查合法入境者。此波新政策無疑再次為國際學生與外國媒體增添了許多繁瑣的留美限制，考驗其應變能力。

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