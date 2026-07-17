今午後4地雨最大！　周末雨區一圖看

▲今天午後中部以北、宜蘭及花東山區有局部短暫雷雨，大台北及西半部山區有局部大雨。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

今天（17日）各地高溫炎熱，局部達36度以上高溫。未來幾天受西南風影響，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部山區有較大雨勢，周日、下周一水氣最多，雷雨區擴大至平地，直到下周二西南風減弱，環境才稍微穩定。至於熱帶低壓TD12，最快今天成颱。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

今天南部不定時有雨 午後4地山區局部大雨

氣象署預報員曾昭誠表示，今天南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨上午中南部有零星降雨；午後中部以北、宜蘭及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北及西半部山區有局部大雨。

氣溫方面，今天各地高溫普遍約32至35度，大台北盆地、苗栗以南及花蓮、台東容易出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生機率；近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級。

離島部分，澎湖多雲時陰27至32度，金門多雲時晴27至31度，馬祖晴時多雲27至31度。

▲未來高溫預測。（圖／氣象署）

未來一周南部水氣多 大台北午後防較大雨勢

周六（18日）至下周一（20日）受西南風影響，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六（18日）大台北及西半部山區有局部大雨；周日（19日）、下周一（20日）水氣最多，南部有局部較大雨勢，午後北部地區、中南部山區也有局部大雨。

下周二（21日）至下周四（23日）西南風減弱後，各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部及東部山區有局部大雨；不過，周二清晨至上午南部仍有局部短暫陣雨或雷雨。

▲下周二起水氣減少，環境趨於穩定。（圖／氣象署）

「紅霞」24小時內變為輕颱 下周還有熱帶擾動發展

至於熱帶性低氣壓TD12，曾昭誠指出，目前位在鵝鑾鼻東南東方約4000公里海面上，24小時內會發展為輕度颱風「紅霞」，但因距離台灣遙遠，加上會很快減弱，生命期可能只有1天，所以對台無直接影響。

不過，預估下周關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展趨勢，因強度發展及路徑仍有較大不確定性，尚需觀察。

▼熱帶低壓TD12最快今天成颱。（圖／氣象署）