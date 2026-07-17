美伊持續對話　白宮：德黑蘭已主動求和

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美軍近日恢復空襲伊朗並重啟海上封鎖。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，由於對方公然違反先前承諾，美方決定祭出制裁，而面臨重創的德黑蘭目前已主動求和。

這場中東戰事至今已延續長達5個月。先前美伊雙方曾簽署一份旨在終止敵對衝突、同時為後續和平協議鋪路的諒解備忘錄，然而隨著該項協定破裂，兩國局勢也再度陷入惡化。

違反協定遭美軍制裁

發言人表示，美軍近期會發動這波猛烈打擊，主因是對方違背了當初承諾不對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船開火的協議，總統川普（Donald Trump）絕對不會姑息這類恐怖主義。

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）。（圖／路透）

雖然美方採取強硬的軍事報復手段，但對於外交談判管道始終抱持開放態度。發言人透露，由於對方目前正承受美軍毀滅性打擊，因此私底下仍持續與美方維持對話，極力渴望能達成全新協議。

海上封鎖阻斷出入口

為了擴大施壓，川普日前更下達限制令，要求美軍實施海上封鎖，嚴格管制所有出入對方港口的船隻。目前美方已派出超過1萬名軍事人員、2艘航空母艦、逾20艘軍艦與數十架戰機執行任務。

該處海峽在戰前承載全球約五分之一的油氣運輸，是極為關鍵的咽喉要道。儘管美方強調航道依然維持開放，但各國航商因擔憂零星交火風險，多數仍避開美軍護航路線，導致通行意願大幅下滑。