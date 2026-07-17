王鴻薇籲警政署保護沈伯洋　Cheap列「6爭議」開酸

記者黃翊婷／綜合報導

日籍資深媒體人矢板明夫日前在台中遭中國香港籍男子攻擊，引發社會大眾關注。國民黨立委王鴻薇16日在立法院內政委員會質詢期間，呼籲警政署應該在選舉期間，保護遭中國通緝的台北市長參選人沈伯洋。網紅Cheap則列出沈伯洋的6件爭議事件開酸，「過去阿共為了對付他，用盡了各種手段。」

▲沈伯洋（右）日前出席矢板明夫遭襲事件譴責跨境暴行記者會。（資料照／記者徐文彬攝）

王鴻薇籲警政署增派警力保護沈伯洋

王鴻薇16日在立法院內政委員會質詢時，提到矢板明夫遇襲事件，於是想向內政部、警政署提議，沈伯洋遭到中國通緝，為了避免選舉期間，尤其是選前24小時受到影響，希望能增派警力預先保護。

▲沈伯洋2024年5月在立法院朝野激烈衝突中摔傷，當時他強調頭上包三角巾是為了避免二次傷害，不是包紗布。（圖／ETtoday資料照）

Cheap列6爭議開酸

不過，網紅Cheap嘲諷，王鴻薇擔心沈伯洋的安危，要求警政署派隨扈保護，是有先見之明，「過去阿共為了對付他，用盡了各種手段」，如果不派隨扈保護，「我們要怎麼守護台灣的民主？」他還列出沈伯洋過往的6件爭議事件，詳細如下：

1、紗布超人：在立法院為了台灣民主，沈伯洋「飛躍」人牆，卻遭藍白偷襲負傷，當時他頭包著紗布、躺在擔架上的畫面，讓人歷歷在目又不捨。

2、強光致盲：與家人外出遭中共同路人拿「手機手電筒」進行強光照射，對方甚至出言恐嚇。

3、天網監控：沈家門口布滿中共「天網」，還有一台裝了針孔行車記錄器的機車，24小時都在監控。

4、查無此人：沈伯洋收到針對家人的恐嚇信，報警查了快2年還是沒抓到人。

5、中共全球追殺：重慶公安動用「國家力量」跨海通緝，現在出國都擔心被親中國家出賣。

6、炒飯密室慘案：立陶宛驚魂記，中共特務大費周章潛入房間，卻只留下一盒吃剩的炒飯和警告貼紙。

沈伯洋暫無回應

關於上述爭議，沈伯洋在事件發生當下曾做出回應，如今舊事再被提起，他目前尚無新的回應。