中聯致癌油「新增2批超標」流向曝光　晶華、蝦皮、貴族世家都中鏢

▲中聯油品「苯駢芘」超標事件新增2批號超標，中市府公布第二層流向、追查回收下架。（圖／翻攝自台中市政府）

記者趙蔡州／綜合報導

中聯油品「苯駢芘」超標事件持續擴大，台中市食安處16日表示，依食藥署抽驗結果，中聯大豆沙拉油批號313-1150408、315-1150413驗出苯駢芘超標，累計超標批號由5批增至7批。中市府也同步公布第6、7批超標油品全國第二層下游業者名冊，包含晶華國際酒店、六福酒店、統一、路易莎職人咖啡、貴族世家、全聯、金色三麥、蝦皮、酷澎等。

再增2批驗出超標 第二層業者名單曝光

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台中市食安處16日表示，第6批超標油品為中聯大豆沙拉油（批號313-1150408），相關衍生產品計15項、270個批號，全國第二層下游業者包括福壽270家、福懋74家。第7批超標油品為中聯大豆沙拉油（批號315-1150413），相關衍生產品計19項、50個批號，全國第二層下游業者包括福壽343家、福懋51家，食安處也同步公布第二層下游業者名冊。

晶華、路易莎入列 蝦皮酷澎也受波及

根據台中市食安處公布的名單，313-1150408、315-1150413全國第二層下游業者包含晶華國際酒店、六福酒店、統一、路易莎職人咖啡、貴族世家、全聯、金色三麥、蝦皮、酷澎等。

新增預防性下架 累計回收逾16萬公斤

食安處還說，16日再新增中聯大豆沙拉油批號314-1150401納入預防性下架範圍，截至16日止，問題油品及預防性下架產品累計下架回收16萬7980公斤，跨局處累計查核販售業者1428家次。

疑漏報批號 中聯遭移送中檢偵辦

食安處表示，中聯公司先前提供4至6月生產的大豆油共29個批號給中央及市府衛生局，卻未誠實提供4月1日生產的314-1150401批號大豆油，依涉嫌使公務員登載不實罪，檢附相關資料，將中聯移送台中地檢署併案偵辦。

食安處表示，中聯油脂今年4月至6月生產的大豆沙拉油，原已就5批檢出不合格及其餘預防性下架批號持續追查流向，這次再新增2批檢驗不合格批號，並補列1批預防性下架批號，目前共計30批大豆沙拉油納入追查範圍。市府將持續依中央最新資訊及業者補正資料，逐批比對產品品項、批號、出貨紀錄及下游流向，查到哪公布到哪，避免問題產品持續流通。