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帶大狗搭捷運遭阻！白目男PO個資公審站務員　北捷怒了：支持提告

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲旅客不裝籠帶大狗搭捷運遭阻，PO網企圖公審站務員反遭群起撻伐。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名民眾日前攜帶大型犬欲進入台北捷運劍潭站，因未依規定將寵物放置於寵物箱（袋、籠）內，遭站務人員勸導攔阻。不料，該民眾事後竟將站務人員的照片、姓名等個人資訊公開發布到Threads，疑似企圖發動網友「公審」，卻反遭大批網友一面倒撻伐。台北捷運公司16日也發出嚴正聲明，要求立即下架相關貼文，並表示若同仁決定提告，公司將全力提供法律協助。

網友一面倒挺站務員　北捷：已保留相關事證

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事件曝光後迅速在網路發酵，不少目擊民眾指出，該名飼主當時一度未替大型犬繫上牽繩，放任犬隻在捷運站出入口活動，之後雖補上牽繩，仍堅持不將寵物放入寵物箱，就想直接進入車站大廳，引發站務人員依規定勸導。

大量網友則留言力挺站務人員，直言「規定就是規定」、「除了導盲犬，本來就要裝籠才能搭捷運」、「公審的是自己的無知」，還有人認為兩名站務人員認真執勤，應該受到表揚。眼見輿論持續延燒，該名飼主稍後已將相關貼文刪除。

▲▼台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

北捷重申規定：寵物須裝箱　違者最高可罰7500元

北捷表示，劍潭站站務人員當天是基於職責依規定勸導旅客，未料卻遭公開照片、姓名等個人資料，此舉已涉及《個人資料保護法》及民法等相關法律責任，公司已保留相關事證，並要求當事人立即下架貼文；若受害同仁決定循法律途徑提告，北捷也將全力提供必要法律與行政協助。

北捷也再次提醒，依現行規定，除導盲犬等依法可進入站區的工作犬外，旅客攜帶寵物搭乘捷運，須將動物妥善放置於寵物箱、袋、籠或寵物車內，且頭、尾及四肢不得外露，也應避免排泄、異味或吠叫影響他人。若未經許可攜帶動物進入站區或車廂，依《大眾捷運法》可處1500元以上、7500元以下罰鍰。北捷呼籲民眾遵守乘車規定，尊重第一線服務人員，共同維護安全、友善的乘車環境。

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