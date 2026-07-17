紐約恐怖「末日景象」空氣達危險等級　官方：不要出門

▲加拿大野火煙霧南下侵襲美東。（圖／路透，下同）



記者許力方／綜合報導

加拿大野火持續延燒，大量濃煙近日隨氣流南下，美國五大湖地區至東岸多地空氣品質明顯惡化。密西根州、紐約州等地相繼發布空氣品質健康警報，呼籲民眾減少戶外活動，敏感族群盡量留在室內。不過，氣象專家預估，周末冷鋒通過後，可望逐步驅散煙霧，紐約地區空氣品質有機會在世界盃足球決賽前改善。

五大湖至紐約霧霾壟罩 部分地區空污達危險等級

美國國家氣象局密西根州龐蒂亞克辦公室氣象學家弗萊塔格（Steven Freitag）表示，受高壓系統滯留及西北風影響，加拿大與明尼蘇達州北部數十處野火產生的煙霧持續聚集並南移，導致密西根州空氣品質急遽惡化，底特律一度成為全球空氣品質最差的主要城市之一，部分地區能見度更降至約半英里。

除了五大湖周邊城市出現「不健康」甚至「危險」等級的空氣污染外，紐約市清晨也籠罩在灰黃色霧霾中，曼哈頓天際線變得模糊不清。專家提醒，煙霧中的細懸浮微粒對兒童，以及患有氣喘、心血管疾病等慢性病患者影響尤為明顯。

官方籲減少外出 周末冷鋒可望帶走煙霧

紐約州政府已發布全州空氣品質健康警報，涵蓋水牛城、羅徹斯特、雪城及大紐約都會區等地，並在賓州車站、中央車站等交通樞紐發放大批N95口罩。紐約市則開放避暑中心，並調整學校、公園及市政活動安排，將部分活動移至室內或延期舉行。

由於世界盃決賽預計周日在紐約紐澤西體育場登場，預料將吸引超過8萬名球迷進場，另有約5萬人將在中央公園觀看轉播。AccuWeather氣象學家達席爾瓦表示，煙霧最濃時可能引發呼吸道不適，建議民眾近期減少戶外活動，但預估當天早晨冷鋒通過後，殘留煙霧將逐漸散去，屆時比賽期間的空氣品質可望較前幾天明顯改善。