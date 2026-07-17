　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

紐約恐怖「末日景象」空氣達危險等級　官方：不要出門

▲▼加拿大野火煙霧南下侵襲美東，紐約空氣品質達危險等級。自由女神。（圖／路透）

▲加拿大野火煙霧南下侵襲美東。（圖／路透，下同）

記者許力方／綜合報導

加拿大野火持續延燒，大量濃煙近日隨氣流南下，美國五大湖地區至東岸多地空氣品質明顯惡化。密西根州、紐約州等地相繼發布空氣品質健康警報，呼籲民眾減少戶外活動，敏感族群盡量留在室內。不過，氣象專家預估，周末冷鋒通過後，可望逐步驅散煙霧，紐約地區空氣品質有機會在世界盃足球決賽前改善。

五大湖至紐約霧霾壟罩　部分地區空污達危險等級

美國國家氣象局密西根州龐蒂亞克辦公室氣象學家弗萊塔格（Steven Freitag）表示，受高壓系統滯留及西北風影響，加拿大與明尼蘇達州北部數十處野火產生的煙霧持續聚集並南移，導致密西根州空氣品質急遽惡化，底特律一度成為全球空氣品質最差的主要城市之一，部分地區能見度更降至約半英里。

除了五大湖周邊城市出現「不健康」甚至「危險」等級的空氣污染外，紐約市清晨也籠罩在灰黃色霧霾中，曼哈頓天際線變得模糊不清。專家提醒，煙霧中的細懸浮微粒對兒童，以及患有氣喘、心血管疾病等慢性病患者影響尤為明顯。

▲▼加拿大野火煙霧南下侵襲美東，紐約空氣品質達危險等級。自由女神。（圖／路透）

官方籲減少外出　周末冷鋒可望帶走煙霧

紐約州政府已發布全州空氣品質健康警報，涵蓋水牛城、羅徹斯特、雪城及大紐約都會區等地，並在賓州車站、中央車站等交通樞紐發放大批N95口罩。紐約市則開放避暑中心，並調整學校、公園及市政活動安排，將部分活動移至室內或延期舉行。

由於世界盃決賽預計周日在紐約紐澤西體育場登場，預料將吸引超過8萬名球迷進場，另有約5萬人將在中央公園觀看轉播。AccuWeather氣象學家達席爾瓦表示，煙霧最濃時可能引發呼吸道不適，建議民眾近期減少戶外活動，但預估當天早晨冷鋒通過後，殘留煙霧將逐漸散去，屆時比賽期間的空氣品質可望較前幾天明顯改善。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陽交大詭異宿舍「貼滿錫箔紙」屋內一片黑　竟是殺人教授夫妻住所
Uber正式收購Foodpanda母公司
日本美女主播「貼身針織裙」私照瘋傳！粉絲驚訝：美到像AI
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約恐怖「末日景象」空氣達危險等級　官方：不要出門

快訊／Uber正式收購Foodpanda母公司

日本美女主播「貼身針織裙」私照瘋傳！粉絲驚訝：美到像AI

Uber傳砸4600億收購foodpanda母公司　全球外送市場大洗牌

曼谷惡火33死！歌手搶救3天亡　警揭「1分鐘內全吞噬」奪命關鍵

蜜月丟命！30歲正妹網紅騎單車「對撞重機」　婚禮成最後貼文

泰男獨自開車「有東西碰到背」轉頭嚇瘋！　與女屍一路共乘

高溫飆32.5度！日11月大男嬰「遭獨留車上60分鐘」　活活熱死

川普傾向擴大攻伊朗！　擬奪島、炸地下核設施

試探北約底線？普丁驚爆「密謀偷襲」　波蘭、波羅的海國家示警

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

紐約恐怖「末日景象」空氣達危險等級　官方：不要出門

快訊／Uber正式收購Foodpanda母公司

日本美女主播「貼身針織裙」私照瘋傳！粉絲驚訝：美到像AI

Uber傳砸4600億收購foodpanda母公司　全球外送市場大洗牌

曼谷惡火33死！歌手搶救3天亡　警揭「1分鐘內全吞噬」奪命關鍵

蜜月丟命！30歲正妹網紅騎單車「對撞重機」　婚禮成最後貼文

泰男獨自開車「有東西碰到背」轉頭嚇瘋！　與女屍一路共乘

高溫飆32.5度！日11月大男嬰「遭獨留車上60分鐘」　活活熱死

川普傾向擴大攻伊朗！　擬奪島、炸地下核設施

試探北約底線？普丁驚爆「密謀偷襲」　波蘭、波羅的海國家示警

林秉聖「返台打球」傳聞不斷　戰神確認仍手握剩餘2年合約權

帶大狗搭捷運遭阻！白目男PO個資公審站務員　北捷怒了：支持提告

紐約恐怖「末日景象」空氣達危險等級　官方：不要出門

少子化與缺工加速進入機器人時代　黃志芳：日本高端實力值得學習合作

拉拉山水蜜桃人氣爆棚　樂天球場開賣首日秒殺

《大橫峰土地公的故事》新書發表　記錄航空城開發土地公搬遷

大便出現「4種狀況」快去看醫生！　醫示警：真的不要裝沒看到

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

國際熱門新聞

快訊／Uber正式收購Foodpanda母公司

日本美女主播美到像AI　私照瘋傳

韓股暴跌！20歲男「持刀猛砍財經網紅」洩憤

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

男開車轉頭嚇瘋　驚見後座有女屍

4600億併購！Uber傳吞下foodpanda母公司

日11月大男嬰遭留車上60分鐘　活活熱死

紐約恐怖「末日景象」空氣達危險等級

曼谷惡火33死　樂團歌手搶救3天不治

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

55刀砍死22歲直播主！男粉一審判16年

54歲大叔擁800萬「提早退休」　開始反悔了

騎單車對撞重機　30歲正妹網紅蜜月丟命

出兵伊朗？川普擬奪島、炸地下核設施

更多熱門

相關新聞

梅西有望挑戰史無前例「三冠王」

梅西有望挑戰史無前例「三冠王」

阿根廷隊今擊敗英格蘭挺進世界盃決賽，將於20日西班牙爭奪大力神盃。隊長梅西（Lionel Messi）在本場比賽展現核心價值，儘管未取得進球，但他貢獻了2次關鍵助攻，率隊上演驚天逆轉。這次在決賽，梅西不僅有望率隊挑戰世界盃二連霸，更有機會囊括金靴獎、助攻王及金球獎，力拚史無前例的「個人三冠王」成就。

阿根廷、西班牙冠軍賽重點一次看

阿根廷、西班牙冠軍賽重點一次看

英媒點名阿根廷31項爭議舉動　怒批「下三濫手段」

英媒點名阿根廷31項爭議舉動　怒批「下三濫手段」

哈蘭德累壞了　自爆時差超嚴重

哈蘭德累壞了　自爆時差超嚴重

阿根廷賽後高舉敏感旗幟　恐遭開罰

阿根廷賽後高舉敏感旗幟　恐遭開罰

關鍵字：

紐約野火加拿大世界盃世足賽

讀者迴響

熱門新聞

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

快訊／Uber正式收購Foodpanda母公司

半導體業炸鍋！3大記憶體晶片商同日被搜查

教授網購藍波刀！隔天殺妹夫狂砍50刀幾乎斷頸

台指期夜盤下殺1227點　費半也崩2.74%

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

薔薔愛愛前私密處飄出神秘一條「男友秒冷」

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

超商搭訕正妹遭拒　醉男酒後失控開打

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面