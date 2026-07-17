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大便出現「4種狀況」快去看醫生！　醫示警：真的不要裝沒看到

上廁所示意圖。（圖／網友提供）

▲上完大號先別急著沖水！從糞便可看出身體健康狀況。（示意圖／網友提供）

記者曾羿翔／綜合報導

不少人排便後發現糞便「浮在水面」，擔心是否是疾病警訊。胃腸肝膽科醫師卓韋儒近日發文表示，浮便不一定代表身體出問題，有時只是腸道內氣體較多，或與吃飯速度太快、飲食不規律，以及攝取較多產氣食物有關。若只是偶爾發生一次，通常不必過度緊張，但若反覆出現，還伴隨其他異常，就應提高警覺。

第一種狀況「油」　水面出現油膜要注意

胃腸肝膽科醫師卓韋儒臉書粉專發文，若糞便不僅浮起來，外觀看起來還油油亮亮，甚至馬桶水面出現一層油膜，可能代表脂肪沒有被身體充分消化與吸收。當吃進去的油脂未被妥善處理，就可能隨著糞便排出，形成所謂的脂肪便，並伴隨糞便量增加、質地鬆散或顏色偏淡等情況。

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第二種狀況「臭」　異常惡臭恐是吸收不良

大便本來就有氣味，但若臭味比平常明顯加重，甚至出現異常惡臭，也應多加留意。脂肪吸收不良時，糞便可能變得油膩、量多且鬆散，味道也會更加強烈。若同時出現腹脹、腹瀉或排氣次數增加，就不能只當作一般腸胃不適。

第三種狀況「沖不掉」　反覆黏馬桶更需警覺

糞便若經常黏在馬桶邊、難以一次沖乾淨，並伴隨量多、顏色偏淡，而且不是偶爾發生，也可能與脂肪便有關。醫師提醒，「浮、油、臭、沖不掉」四種狀況若反覆同時出現，比單純浮便更值得注意，背後可能涉及胰臟外分泌不足、慢性胰臟炎、膽汁分泌異常、膽囊或膽道疾病，以及小腸吸收不良等問題，那就真的不要裝沒看到。

若油膩、惡臭、難沖乾淨的糞便持續出現，或伴隨不明原因體重下降、長期腹瀉、腹脹、上腹痛、背痛、食慾變差、皮膚或眼白變黃，以及糞便顏色愈來愈淡，建議儘快至腸胃肝膽科就醫。醫師會依情況安排抽血、糞便檢查、腹部超音波，或進一步影像與內視鏡檢查，以釐清肝膽胰功能或腸道吸收是否異常。

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