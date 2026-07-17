《大橫峰土地公的故事》新書發表　記錄航空城開發土地公搬遷

▲《大橫峰土地公的故事》新書發表。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著桃園航空城重大建設開發與徵收，大園區橫峰、青峰、青山里內多座土地公廟歷經遷移與重建，許多聚落文化及耆老記憶也面臨消失！為完整保存地方信仰與歷史文化，大園區橫峰里里長徐振坤、橫山王土地公文化協會理事長許憲民，費時三年多、田野調查、彙整《大橫峰土地公的故事》編印出版，16日於橫峰里民活動中心舉行新書發表。

▲橫峰里里長徐振坤（左）、橫山王土地公文化協會理事長許憲民，彙整《大橫峰土地公的故事》新書。（圖／記者楊淑媛攝）

徐振坤里長說，《大橫峰土地公的故事》新書、約一萬三千餘字，收錄100餘張珍貴歷史照片、廟宇影像及文物圖片，內容涵蓋土地公信仰起源、祭祀文化、民俗典故，以及橫峰、青峰、青山三里各福德宮、福德祠的歷史沿革、聚落發展及航空城徵收前後土地公搬遷、安座與重建歷程。

書中更記錄地方居民共同參與遷廟、護廟及文化保存的點滴，不僅是一本介紹土地公文化的著作，更是一部記錄地方歷史、聚落變遷與居民共同記憶的重要文史作品，希望透過本書，讓更多人認識家鄉、了解地方文化，並將土地公守護地方的精神代代相傳；同時了解如何拜土地公，求平安？

▲徐振坤推動土地公信仰文化。（圖／徐振坤提供）

徐振坤指出，桃園航空城重大建設開發與徵收，是大園地區百年來最大的土地變遷工程，不僅改變了聚落景觀，也讓橫峰、青峰、青山地區多座土地公廟歷經遷建與重建。

▲社區婦女手作象徵「大吉大利、平安圓滿」的紅龜粿。（圖／徐振坤提供）

每一座土地公廟都有故事。土地公廟不只是地方信仰中心，更是居民情感凝聚、聚落發展的重要象徵，每一座廟宇都承載著先民開墾、生活與世代傳承的共同記憶。新書發表會當天，社區特別準備象徵「大吉大利、平安圓滿」的紅龜粿與所有來賓分享，祈求土地公持續庇佑地方、居民平安。包括：市議員徐其萬、游吾和、青峰、青山里長及地方里民等100餘人出席新書發表會。